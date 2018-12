"A trebuit sa lupt mereu cu asta! Face parte din viata mea!" Dezvaluirea INCREDIBILA a lui Luka Modric despre cariera sa fotbalistica

Luka Modric a oferit un nou interviu dupa castigarea Balonului de Aur.

De aceasta data croatul a vorbit pentru revista GQ si a povestit cat de multe dificultati a avut de indurat in cariera sa, inca de la inceputul vietii sale in fotbal si pana in prezent.

"Toate premiile, cum ar fi FIFA The Best sau Balonul de Aur, inseamna mai mult cand stii ca nimeni nu ti-a dat niciodata nimic. Mie nu mi-a daruit nimeni nimic. A castigat totul prin munca mea", a spus Luka Modric.

Croatul de la Real Madrid a povestit ca oamenii nu au avut incredere in el ca va ajunge un jucator de top. Totusi, cumva, aceasta neincredere pe care i-au insuflat-o toti cei din jurul lui a reusit sa-l determine sa lupte si mai mult si sa reuseasca.

"Cand am fost imprumutat la un club din Bosnia, toata lumea credea ca nu o sa reusesc. Apoi am ajuns la o echipa din Croatia si cand am revenit la cea mai buna echipa croata a trebuit sa aud din nou ca nu pot juca la acel nivel. Tot timpul m-am lovit de dubiile celor din jurul meu. Toate aceste dubii m-au facut mai puternic, alaturi de increderea in mine si ajutorul apropiatilor. Am ajuns la cel mai bun club din lume si, cu toate ca joc si acum la Madrid, multi oameni nu au avut incredere in mine la inceput. Face parte din viata mea sa fiu inconjurat de dubii si neincredere, sa aud mereu ca nu ma voi ridica la cel mai inalt nivel", a marturisit croatul castigator al Balonului de Aur.