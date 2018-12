Lectie de modestie marca Luka Modric! Oamenii ii cer sa marcheze mai mult, dar el se gandeste la altceva: "Mie imi place sa fac asta"

Luka Modric a fost laudat pentru golul marcat in finala CM al cluburilor.

Real Madrid a castigat Cupa Mondiala a cluburilor dupa ce a invins Al Ain cu 4-1.

Primul gol al echipei antrenate de Santiago Solari a fost marcat de Luka Modric, croatul care a castigat Balonul de Aur in acest sezon.

Totusi, in ciuda faptului ca eforturile sale i-au fost recunoscute in mod oficial, croatului i se cere mereu sa incerce sa marcheze mai multe goluri. El are, insa, alte planuri cand intra pe teren.

"Toata lumea imi spune ca trebuie sa sutez mai mult dar imi place mai mult sa le pasez coechipierilor. Nu sutez mult, este adevarat, dar atunci cand sutez, mingea intra in poarta. Ar trebui sa fac mai mult, dar golurile nu ma obsedeaza. Imi place sa ajut echipa in alte aspecte", a spus Luka Modric.

Croatul a recunoscut ca anul 2018 a fost un an de neuitat pentru el.

"A fost un an de neuitat pentru mine, a fost perfect, acest an va ocupa un loc special in agenda mea, nu pot sa-mi doresc mai mult", a spus Modric.