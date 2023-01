Direct în istorie! 'Golden Boy' Gavi a doborât un record cu golul marcat în Supercupa Spaniei 

Supercupa Spaniei are un format inedit de câțiva ani, pe modelul FINAL 4 și se dispută în Arabia Saudită. Real Madrid, FC Barcelona, Valencia și Betis Sevilla au fost echipele calificate, primele două fiind cele care și-au disputat primul trofeu din 2023.

Scorul a fost deschis de Gavi, în minutul 33, din pasa lui Robert Lewandowski, iar cu golul marcat, tânărul mijlocaș a intrat în istoria Supercupei Spaniei.

Datorită golului marcat în finală, Gavi a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Supercupaei Spaniei în ultima fază a competiției. Totodată, jucătorul devine și al doilea cel mai tânăr marcator al Barcelonei care înscrie împotriva lui Real Madrid.

Gavi is the youngest player in Supercopa de España history to score in the final.

And the second-youngest Barcelona player to score against Real Madrid.

