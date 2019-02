Din nou ALERTA la Barcelona! Messi, accidentat dupa El Clasico? Ce se intampla cu starul argentinian

Sansele ca Leo Messi sa joace in partida de duminica impotriva celor de la Athletic Bilbao sunt mici.

Leo Messi nu a fost titular in partida din Cupa Spaniei contra celor de la Real Madrid, scor 1-1, fiind introdus pe teren in ultima jumatate de ora. Messi s-a accidentat in partida din weekendul trecut cu Valencia si argentinianul nu a fortat in Cupa din primul minut.

Cu toate astea, se pare ca Messi nu si-a revenit 100% dupa accidentare si nu va juca in weekend cu Bilbao, anunta Marca. Messi nu a participat la antrenamentul de astazi al Barcelonei iar catalanii sunt extrem de precauti in ceea ce il priveste pe jucatorul argentinian.

Cei de la Barcelona asteapta si revenirea lui Samuel Umtiti, accidentat de mai mult timp. Nici acesta nu va forta in perioada urmatoare, tintind prima partida din optimile UEFA Champions League pentru revenirea pe gazon. Barca o va intalni pe fosta echipa a lui Umtiti, Lyon.