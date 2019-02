"Barca se pregateste de viata fara Leo Messi!" Anuntul facut de catalani despre RETRAGEREA argentinianului

Messi mai are 2 ani si jumatate de contract cu Barcelona.

Presedintele celor de la FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a declarat ca transferurile facute de Barca in ultimul timp indica faptul ca a inceput pregatirea clubului pentru era post-Messi. Barcelona a anuntat in ianuarie transferul lui Frenkie De Jong de la Ajax pentru 86 de milioane de euro.

Messi, 31 de ani, a marcat 581 de goluri in 664 de meciuri pentru Barcelona. "Stiu ca intr-o zi Lionel se va retrage. Trebuie sa pregatim clubul pentru viitor. Aducem jucatori tineri grozavi pentru ca vrem sa continuam era succesului. Asta este responsabilitatea noastra. Mandatul meu se va incheia in 2 ani asa ca trebuie sa las clubul intr-o pozitie grozava si sa-i pot spune noului presedinte: asta-i mostenirea noastra" a spus Bartomeu in cadrul podcastului lui Guillem Balague.

Leo Messi a semnat anul trecut un nou contract care il va tine la Barcelona pana in vara lui 2021. Intrebat despre momentul in care Messi se va retrage, Bartomeu a fost evaziv: "Va mai dura ceva timp (pana se va intampla asta)" a spus presedintele clubului catalan.