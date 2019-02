BARCELONA - REAL MADRID LIVE | Primul El Clasico din 2019 e in Cupa Spaniei! Messi NU e titular! ECHIPELE DE START

Comentam impreuna toate fazele din FC Barcelona - Real Madrid pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si pe m.sport.ro.

Iata echipele de start

BARCELONA:

Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Arthur, Rakitic - Coutinho, Malcom, Suarez

REAL MADRID:

Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Modric - Lucas Vasquez, Llorente, Vinicius - Benzema

Al 13-lea duel din Cupa Spaniei dintre FC Barcelona si Real Madrid are prima mansa in aceasta seara de la ora 22.00. Ambele echipe au reusit cate 6 victorii in dubla mansa in fata rivalei! Leo Messi a jucat de 6 ori in fata Realului in Copa del Rey insa nu a reusit sa inscrie pana acum!

Barcelona a prezentat un clip cu tricoul lui Messi si banderola, semn ca urma sa fie titular. Pana la urma, argentinianul va incepe partida pe banca.





De partea cealalta, Solari s-a duelat de 8 ori cu Barcelona pana acum, de 5 ori pe Camp Nou - are 2 victorii, 2 egaluri si o infrangere ca jucator pe terenul Barcelonei. Noul star al echipei, brazilianul Vinicius, se simte bine in Cupa Spaniei - a dat pasa decisiva in fiecare din cele 6 partide in care a jucat in competitie!

Prezenta lui Leo Messi este vitala pentru Barca - catalanii au pierdut 25% din partidele in care capitanul echipei nu a jucat, si doar 7.4% cu el pe teren.

Tricouri speciale pentru Barcelona

Jucatorii Barcelonei vor purta tricouri speciale la meciul cu Real Madrid, din semifinalele Cupei Spaniei, pentru a celebra intrarea in noul an chinezesc, "anul porcului".

Pentru prima data, fiecare jucator va avea inscriptionat pe spate numele sau si in chineza, deasupra numarului.

Real Madrid si Barcelona sunt cele mai populare echipe de fotbal pe retelele sociale, cu peste 200 de milioane de followeri, si sunt in plina expansiune pe piata chineza.

In ultimii ani, liga spaniola a avut grija si de suporterii din Asia, si a programat meciuri importante din campionat la ore decente si pentru asiatici.

Totusi, ora la care se joaca El Clasico in aceasta seara nu le este deloc confortabila chinezilor. Meciul incepe la 22:00, ora Romaniei, adica ora 04:00 la Beijing.