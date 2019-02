90 de milioane de euro pentru un star al Barcelonei! Oferta de ultim moment anuntata de italieni

Un om de baza al Barcelonei ar putea ajunge in Serie A.

Ivan Rakitic e vanat de Inter Milano, anunta Gazzetta dello Sport. Mijlocasul croat al Barcelonei este asteptat de italieni cu un contract pe 5 ani si un salariu de 5 milioane de euro.

Rakitic are contract cu Barca valabil pana in 2021 si o clauza de reziliere de 120 de milioane de euro.

Cei de la Inter sunt dispusi sa ofere 90 de milioane de euro pentru croat, care, potrivit sursei citate, are mari emotii in privinta statutului sau de titular in echipa antrenata de Valverde. Dubiile s-au nascut dupa venirea lui Frenke de Jong si zvonurile privind transferul lui Rabiot.

Anuntul italienilor vine in ciuda declaratiilor facute de Rakitic, care a spus ca vrea sa isi prelungeasca contractul cu Barcelona. Agentul croatului a catalogat si el drept aproape irealizabil un transfer al lui Rakitic la Inter.