La a 33-a ediție a SEERC, organizată în Salonic, Grecia și Liov, Ucraina au participat în total 106 echipe reprezentând 66 universități din 8 țări. România a fost reprezentată de 19 echipe din 9 universități, într-un concurs de 5 ore, în format ICPC, echipe de 3 studenți, un singur calculator, cu evaluare automată.

România obține cele mai multe medalii la SEERC 2025 Conform clasamentului final, România a obținut cele mai multe medalii la SEERC 2025: o medalie de aur, două de argint și două bronz.

Cinci medalii pentru România la SEERC 2025!

Echipele medaliate din România:

Medalie de aur: [UAIC] TheOnesWhoKnock — Alexandru Ioan Cuza University of Iași, locul 2 general, 9 probleme rezolvate, calificată la a 50a ediție a Finalei Mondiale a ICPC. Componența echipei: Andrei Boacă, Alexandru Gheorghieș, Robert Popa.

Medalii de argint: 2Popici1Arici — POLITEHNICA University of Bucharest, locul 6, calificată la etapa Europeană a ICPC. Componența echipei: Popescu Ioan, Popescu Adrian, Ariciu Toma ○ UB_MMA — University of Bucharest, locul 7, calificată etapa Europeană a ICPC. Componența echipei: Mihnea Andreescu, Mateo Verzotti, Liviu Armand Gheorghe.

Medalii de bronz: UBB_Floricelele_Vesele — Babeș-Bolyai University, locul 12, calificată la calificată etapa Europeană a ICPC. Componența echipei: Andrei Lețu, Tudor Iacob, Cristian Blaga. ○ A1 — POLITEHNICA University of Bucharest, locul 13. Componența echipei: Peticaru Alexandru, Arseniu Victor, Ivan Andrei.

Sponsorii echipelor românești Participarea echipelor din România a fost susținută de parteneri care investesc constant în educație, tehnologie și excelență: Adobe, Bolt, Bitdefender, Fundația „Nouă ne Pasă” și TVL Tech.

Contribuția acestora a facilitat pregătirea studenților, accesul la competiție și dezvoltarea unui ecosistem tehnic puternic la nivel universitar.

SEERC este etapa regională a International Collegiate Programming Contest (ICPC), cea mai prestigioasă competiție de programare pentru studenți la nivel mondial, desfășurată prin calificări regionale care pot conduce către Campionatul European ICPC și Finalele Mondiale ICPC. În fiecare an, mai mult de 50.000 de studenți de la peste 3.000 de universitǎți participǎ la ICPC

