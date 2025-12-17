Rapid București este lider, cu 39 de puncte, urmată de Dinamo și FC Botoșani, ambele cu câte 38. Pe poziția #4 este Universitatea Craiova cu 37 de puncte.



Pe locul 5 se află nou-promovata FC Argeș, cu 34 de puncte, în timp ce ultima poziție de play-off este ocupată de Oțelul Galați, cu 30. La egalitate de puncte se află și U Cluj, însă ardelenii sunt pe 7, din cauza golaverajului inferior.



Mai jos, FCSB este pe locul 9, cu 28 de puncte, Farul ocupă poziția a 10-a, cu 27, iar CFR Cluj se află abia pe 11, cu 23 de puncte.



Adrian Iencsi s-a convins: „Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu”



În acest context tensionat, după eșecul Rapidului cu Oțelul Galați, 0-2 chiar în Giulești, Adrian Iencsi a fost întrebat dacă giuleștenii mai pot fi luați în calcul în lupta pentru titlu. Fostul căpitan al Rapidului este convins că da.



„Rapidul este în continuare sus în clasament. De ce am spune că este fricos? Nu, în niciun caz. Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu. În play-off va fi cu totul alt campionat, cu o intensitate diferită și cu alte emoții. Important este ca Rapidul să termine acolo, sus, și să aibă șanse reale la câștigarea campionatului”, a declarat Adrian Iencsi pentru sptfm.ro.



Adrian Iencsi a scris istorie în Giulești ca jucător, între 1997 și 2004, perioadă în care a fost și căpitan al Rapidului în anii de glorie.



Ca antrenor, a avut un mandat scurt în 2020, în plină pandemie, iar în sezonul 2023–2024 a fost antrenor secund, în staff-ul lui Cristiano Bergodi. A părăsit clubul în mai 2024, după instalarea lui Neil Lennon.

