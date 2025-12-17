OPINIE Legenda pe care nu am ajuns să o cunosc niciodată... Radu Stroe scrie despre Emeric Ienei

Legenda pe care nu am ajuns să o cunosc niciodată... Radu Stroe scrie despre Emeric Ienei Fotbal intern
Radu Stroe
Data publicarii:
Data actualizarii:

8 ani! 8 ani aveau să se scurgă de la momentul când Steaua reușea cea mai mare performanță din întreaga istorie a fotbalului românesc și până la nașterea celui care scrie aceste rânduri.

TAGS:
Emeric IeneiSteauaCupa Campionilor Europeni
Din articol

Nu am ținut niciodată cu Steaua. Ba mai mult, când eram copil, aveam o afinitate pentru Dinamo, datorită faptului că majoritatea familiei mele era dinamovistă, apoi, când am mai crescut, s-a activat spiritul de ploieștean și, cumva firesc, am ajuns să țin cu Petrolul.

2026, anul care nu va mai fi.... pentru nea Imi

  • Ienei 18
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pe 7 mai 1986, Emeric Ienei o conducea pe Steaua către câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Atunci, roș-albaștrii, care în mod neobișnuit, au jucat în alb complet, au învins-o pe Barcelona, la Sevilla, într-un meci decis la loviturile de departajare.

Helmut Duckadam, care s-a stins și el mult prea devreme, avea să fie eroul din teren al Stelei, după ce a apărat patru penalty-uri consecutive. Apoi, golurile marcate de Marius Lăcătuș și Gabi Balint aveau să aducă la București cel mai important trofeu din fotbal la nivel de cluburi.

Am văzut de câteva ori acea finală, când era redifuzată la TV, dar nu am putut simți niciodată cu adevărat bucuria pe care românii de pretutindeni au simțit-o în acele momente.

Ei bine, Emeric Ienei s-a aflat în spatele acelui succes. Evident, s-au spus multe lucruri, faptul că Steaua a fost împinsă către acea performanță de către Valentin Ceaușescu, fiul soților Nicolae și Elena Ceaușescu, faptul că Steaua a profitat de absența echipelor din Anglia, absență cauzată de tragedia de pe stadionul Heysel petrecută cu un an mai devreme, la finala Cupei Campionilor Europeni din 1985, Liverpool – Juventus, când zeci de oameni au murit după ce un zid al unei tribune s-a prăbușit după ce suporterii britanici au forțat pătrunderea într-un sector ocupat de fanii italieni.

Cert este că oricare ar fi fost circumstanțele prin care Steaua a câștigat cel mai râvnit trofeu din fotbal, Emeric Ienei s-a aflat în spatele acestui succes.

De atunci, nea Imi a mai antrenat câteva echipe , inclusiv echipa națională a României, însă nici atunci nu am reușit să îl cunosc așa cum mi-aș fi dorit. Era pentru a doua oară când Emeric Ienei era selecționerul României, după mandatul 1986-1990. Dacă în 1990 a condus România către Cupa Mondială, în 2000, i-a dus pe tricolori la Campionatul European. Mi-aș fi dorit să am amintiri din acea perioadă, dar eram prea mic ca să pot rememora acum acele momente.

Am reușit să îmi fac o imagine despre Emeric Ienei din interviurile și imaginile de arhivă pe care le-am văzut ulterior, un om blând, care era mai mult decât un antrenor, avea aproape un spirit patern, un monument de bun simț și decență, lucruri rar întâlnite chiar și în rândul antrenorilor din generațiile mai vechi. Își putea impune autoritatea fără să ridice tonul, iar asta îl făcea iubit în vestiar, dovadă fiind performanțele obținute la Steaua, dar și calificările cu echipa națională, pentru că este un lucru cunoscut faptul că, în momentul în care jucătorii nu agreează un antrenor, acesta din urmă, într-un fel sau altul, va pleca.

Cert este că nea Imi era diferit, iar asta îl face un model pentru antrenorii români, mai ales într-o perioadă  în care fotbalul nostru se află într-o gaură neagră când vine vorba despre performanțe și are mare nevoie de antrenori precum Emeric Ienei.

Probabil un al doilea Ienei nu va mai exista niciodată, însă putem spera, pentru că am văzut că este posibil, iar speranța moarte ultima.

Rămâne însă un mare regret, faptul că data de 5 noiembrie 2025 a venit prea devreme, iar România a pierdut poate cel mai mare antrenor român din toate timpurile.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
ULTIMELE STIRI
Andrei Rațiu a refuzat Barcelona! Motivul din spatele deciziei
Andrei Rațiu a refuzat Barcelona! Motivul din spatele deciziei
Cinci medalii pentru Rom&acirc;nia la SEERC 2025!
Cinci medalii pentru România la SEERC 2025!
Destinație-surpriză pentru un fost c&acirc;știgător de Champions League
Destinație-surpriză pentru un fost câștigător de Champions League
Adrian Iencsi s-a convins: &bdquo;Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu&rdquo;
Adrian Iencsi s-a convins: „Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu”
Lionel Messi a ales cei mai buni 3 fotbaliști din lume &icirc;n 2025. Verdictul starului argentinian
Lionel Messi a ales cei mai buni 3 fotbaliști din lume în 2025. Verdictul starului argentinian
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

Nicolae Stanciu, &icirc;napoi &icirc;n Superliga? Sută la sută avem nevoie de el!

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? "Sută la sută avem nevoie de el!"

Basarab Panduru a numit echipa favorită la c&acirc;știgarea titlului &icirc;n Superligă: &bdquo;Toţi se miră, eu nu!&rdquo;

Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!”

Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu

"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu

Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial

Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial

După ce Rybakina a c&acirc;știgat Turneul Campioanelor, rușii &icirc;și arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat



Recomandarile redactiei
Destinație-surpriză pentru un fost c&acirc;știgător de Champions League
Destinație-surpriză pentru un fost câștigător de Champions League
Adrian Iencsi s-a convins: &bdquo;Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu&rdquo;
Adrian Iencsi s-a convins: „Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu”
Becali are un as &icirc;n m&acirc;necă la FCSB: &rdquo;Să joace mai mult!&rdquo;
Becali are un as în mânecă la FCSB: ”Să joace mai mult!”
Lionel Messi a ales cei mai buni 3 fotbaliști din lume &icirc;n 2025. Verdictul starului argentinian
Lionel Messi a ales cei mai buni 3 fotbaliști din lume în 2025. Verdictul starului argentinian
Cinci medalii pentru Rom&acirc;nia la SEERC 2025!
Cinci medalii pentru România la SEERC 2025!
Alte subiecte de interes
&rdquo;De cine &icirc;mi place?&rdquo; Legendarul Emeric Ienei a dezvăluit că are un tricolor preferat
”De cine îmi place?” Legendarul Emeric Ienei a dezvăluit că are un tricolor preferat
Emeric Ienei, vizitat de un fost jucător din Liga 1: &rdquo;Arată senzațional!&rdquo;
Emeric Ienei, vizitat de un fost jucător din Liga 1: ”Arată senzațional!”
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Cum a ratat Sparta Praga șansa să lupte pentru c&acirc;știgarea Cupei Campionilor Europeni, &icirc;n 1992
Cum a ratat Sparta Praga șansa să lupte pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1992
38 de ani de la triumful Stelei &icirc;n Europa! Helmut Duckadam nu uită și nu iartă: &rdquo;M-au aruncat ca pe o măsea stricată!&rdquo;
38 de ani de la triumful Stelei în Europa! Helmut Duckadam nu uită și nu iartă: ”M-au aruncat ca pe o măsea stricată!”
CITESTE SI
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

stirileprotv Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Grindeanu &bdquo;a uitat&rdquo; ce a semnat. Ce prevede, &icirc;n scris, protocolul de colaborare al coaliției, &icirc;ncălcat evident de PSD

stirileprotv Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion &icirc;n Capitală. Ce schimbări majore au loc &icirc;ntre cele două sărbători

stirileprotv Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!