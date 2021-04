Mourinho spera sa il pastreze pe Harry Kane, desi Barca si City au pus ochii pe superstarul englez

Golgeterul lui Spurs este o prioritate pentru Barcelona si Man City si ia in calcul o plecare de la clubul din Londra in vara

Totusi, Jose Mourinho spera sa il aiba si in sezonul urmator pe atacantul care a strans 327 de meciuri si 215 goluri in tricoul lui Tottenham.

Dupa eliminarea din Europa League, dar si rateurile din sezoanele precedente, Spurs nereusind sa castige vreun trofeu in ultimii ani, mai multi jucatori importanti isi doresc sa paraseasca clubul. Dupa Son, Kane este al doilea nume mare care are intentia de a schimba aerul, in ciuda impotrivirii antrenorului sau.

”Vreau ca Harry sa fie cu noi. Vreau ca Harry sa repete, in meciul cu Newcastle, aceiasi prestatie din meciul cu Aston Villa, sa aiba aceiasi dorinta si stiu ca o va face. Nu stiu daca are mereu un zambet pe fata. Ceea ce stiu este ca el este profesionist. In afara de talent este foarte important ca un jucator sa fie profesionist, iar el este un foarte bun profesionist.

Si sunt foarte, foarte incantat sa-l am. Cred ca traieste o perioada buna. Se descurca atat la club, cat si la nationala, iar pana la finalul sezonului are provocari frumoase in fata. El are un Euro unde are posibilitatea de a juca o finala pe Wembley. Cred ca trebuie sa fie fericit", a declarat Mourinho intr-o conferinta de presa.

The Special One ii transmite lui Kane nu se gandeasca momentan la un transfer.

Spurs are sansa de a castiga un trofeu in acest sezon, Cupa Ligii, unde o intalneste in finala pe Manchester City.

Presa din Albion anunta ca Barcelona si Manchester City se lupta pentru semnatura lui KAne. Totusi, declaratiile recente ale lui Guardiola elimina ipoteza unui transfer la rivala din Manchester.