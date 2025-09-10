Tratamentul pentru căderea părului i-a adus zece luni de suspendare

UEFA a decis să-l suspende pentru 10 luni pe Yeray Alvarez, după ce fundașul central a picat testul antidoping de la meciul din semifinala Europa League din sezonul trecut, în care bascii au dat piept cu Manchester United. Suspendarea acestuia va expira pe 2 aprilie 2026, iar fotbalistul se va putea antrena cu echipa sa începând cu 2 februarie 2026.



Alvarez și-a întrerupt cariera timp de mai multe luni, în 2017, pentru a se trata pentru cancer testicular. Avocații acestuia au adus dovezi că acesta a folosit un produs dermatologic care conținea canrenonă, care se află pe lista substanțelor dopante la secțiunea diuretice și agenți de mascare și care să trebuia să combată alopecia cauzată de citostatice, însă organismul disciplinar UEFA nu a avut milă. Ultima partidă oficială în care stoperul a evoluat a fost pe 15 mai 2025, într-o victorie cu 2-0 pe terenul celor de la Getafe.



Are două trofee câștigate cu Bilbao

Yeray Alvarez Lopez (30 de ani) este născut la Barakaldo (Provincia Vizcaya) și s-a format la juniorii cluburilor Barakaldo CF, Danok Bat Club și Athletic Bilbao Cantera. La nivel de seniori a evoluat pentru CD Basconia (2013-2014), Bilbao Athletic (2014-2016) și Athletic Bilbao (2016 - prezent).

Are selecții pentru naționala U21 a Spaniei și pentru Euskal Selekzioa, iar în palmaresul său se găsesc Copa del Rey (2023-2024 / + alte 2 finale) și Supercopa de Espana (2021). Joacă pe postul de fundaș central și este cotat la 7 milioane de euro.

