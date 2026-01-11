Karim Benzema, momit cu un munte de bani să semneze! Starul francez va lua decizia

Karim Benzema, momit cu un munte de bani să semneze! Starul francez va lua decizia Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Karim Benzema este foarte aproape de a semna, după ce a intrat în ultimele șase luni de contract. 

TAGS:
prelungireArabia SauditaAl IttihadKarim Benzema
Din articol

Starul francez a semnat cu Al-Ittihad în vara lui 2023, după ce a plecat liber de contract de la Real Madrid.

Karim Benzema s-a adaptat fără probleme în Arabia Saudită și a ridicat nivelul echipei sale.

Benzema va semna contractul! Francezul s-a decis

Jucătorul care a câștigat Balonul de Aur în 2022, după un sezon fantastic în tricoul madrilenilor, este în discuții cu Al-Ittihad pentru a-și prelungi înțelegerea, conform Goal.com.

Echipa din Arabia Saudită i-a propus un nou contract lui Benzema, care câștigă în acest moment 100 de milioane de euro pe sezon.

Francezul ajuns la 38 de ani ar fi tentat să accepte propunerea, dar nu a luat o decizie definitivă încă.

Al Ittihad ocupă locul 5 în clasamentul din Saudi Pro League cu 26 de puncte. După 13 etape, echipa din Jeddah a înregistrat opt victorii și două remize, la care s-au adăugat și trei eșecuri.

Cifrele lui Karim Benzema

  • Real Madrid: 648 meciuri jucate, 354 goluri înscrise, 156 pase decisive
  • Olympique Lyon: 148 meciuri jucate, 66 goluri înscrise, 25 pase decisive
  • Al Ittihad: 79 meciuri jucate, 53 goluri înscrise, 17 pase decisive
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela
ARTICOLE PE SUBIECT
Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns &icirc;n Arabia Saudită: &rdquo;Acolo vrea să joace&rdquo;
Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns în Arabia Saudită: ”Acolo vrea să joace”
Karim Benzema a făcut dezvăluirea! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul cu Cristiano Ronaldo
Karim Benzema a făcut dezvăluirea! Ce s-a întâmplat în meciul cu Cristiano Ronaldo
Ce revenire! Karim Benzema &icirc;și pregătește &icirc;ntoarcerea &icirc;n Europa, la un club puternic din Europa League
Ce revenire! Karim Benzema își pregătește întoarcerea în Europa, la un club puternic din Europa League
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Premier League s-a mutat &icirc;n FA Cup pentru cele două
Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Premier League s-a mutat în FA Cup pentru cele două
Dinamo - Gangwon FC ACUM! Testul final al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; din Antalya
Dinamo - Gangwon FC ACUM! Testul final al ”câinilor” din Antalya
Petrolul Ploiești, eșec drastic &icirc;n ultimul amical din Turcia!
Petrolul Ploiești, eșec drastic în ultimul amical din Turcia!
Trei rom&acirc;nce s-au calificat &bdquo;la pachet&rdquo; pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide
Trei românce s-au calificat „la pachet” pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide
&bdquo;Rămas-bun care doare!&rdquo; Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: &bdquo;Aici am devenit bărbat&rdquo;
„Rămas-bun care doare!” Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: „Aici am devenit bărbat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!

Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!

Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: &rdquo;Poate face un salt important!&rdquo;

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: &rdquo;Asta am stabilit!&rdquo;

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: ”Asta am stabilit!”

Mario Balotelli l-a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt pe Cristi Chivu

Mario Balotelli l-a descris într-un singur cuvânt pe Cristi Chivu

Răspunsul lui Adrian Șut pentru Darius Olaru după plecarea de la FCSB

Răspunsul lui Adrian Șut pentru Darius Olaru după plecarea de la FCSB



Recomandarile redactiei
Dinamo - Gangwon FC ACUM! Testul final al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; din Antalya
Dinamo - Gangwon FC ACUM! Testul final al ”câinilor” din Antalya
CFR Cluj și-a adus tanc &icirc;n apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
CFR Cluj și-a adus "tanc" în apărare! Campionul prezentat azi de ardeleni
Petrolul Ploiești, eșec drastic &icirc;n ultimul amical din Turcia!
Petrolul Ploiești, eșec drastic în ultimul amical din Turcia!
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată &bdquo;sufletul&rdquo; fotbalului băcăuan
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
&bdquo;Rămas-bun care doare!&rdquo; Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: &bdquo;Aici am devenit bărbat&rdquo;
„Rămas-bun care doare!” Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: „Aici am devenit bărbat”
Alte subiecte de interes
Decizie surprinzătoare! FC Barcelona face oferta, chiar dacă jucătorul e OUT pentru tot sezonul
Decizie surprinzătoare! FC Barcelona face oferta, chiar dacă jucătorul e OUT pentru tot sezonul
După Dan Nistor, toată lumea prelungește cu U Cluj! C&acirc;ți jucători au mai semnat astăzi
După Dan Nistor, toată lumea prelungește cu U Cluj! Câți jucători au mai semnat astăzi
Alt star din fotbal face pasul &icirc;n Arabia Saudită. Transferul se negociază &icirc;n aceste zile
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
Karim Benzema &icirc;l trădează pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat &icirc;ntre două rivale din Arabia Saudită&nbsp;
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
E gata! Kevin De Bruyne și-a dat acordul și pleacă de la Manchester City
E gata! Kevin De Bruyne și-a dat acordul și pleacă de la Manchester City
CITESTE SI
SUA au atacat Statul Islamic &icirc;n Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

stirileprotv SUA au atacat Statul Islamic în Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cu c&acirc;t au crescut taxele și impozitele locale &icirc;n marile orașe din Rom&acirc;nia. &bdquo;Scumpirea lui Bolojan&rdquo; se resimte &icirc;n toată țara

stirileprotv Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara

Declarația făcută de Maduro din &icirc;nchisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

stirileprotv Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!