Karim Benzema, momit cu un munte de bani să semneze! Starul francez va lua decizia

Starul francez a semnat cu Al-Ittihad în vara lui 2023, după ce a plecat liber de contract de la Real Madrid.
Karim Benzema s-a adaptat fără probleme în Arabia Saudită și a ridicat nivelul echipei sale.
Benzema va semna contractul! Francezul s-a decis
Jucătorul care a câștigat Balonul de Aur în 2022, după un sezon fantastic în tricoul madrilenilor, este în discuții cu Al-Ittihad pentru a-și prelungi înțelegerea, conform Goal.com.
Echipa din Arabia Saudită i-a propus un nou contract lui Benzema, care câștigă în acest moment 100 de milioane de euro pe sezon.
Francezul ajuns la 38 de ani ar fi tentat să accepte propunerea, dar nu a luat o decizie definitivă încă.