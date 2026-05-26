Clubul a confirmat că nu doar antrenorul principal pleacă, ci și trei membri ai staff-ului tehnic: Dumitru Uzunea, Ciprian Prună și Marius Francisc.

Comunicatul Rapidului

„Colaborarea dintre FC Rapid și Constantin Gâlcă a ajuns la final.

Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membrilor staff-ului său: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video), pentru profesionalismul și munca depusă în perioada petrecută la club.

Mulțumim, Constantin Gâlcă!”, a transmis Rapid.

Rapid a terminat play-off-ul pe locul 5, cu 34 de puncte, după un parcurs modest în ultimele zece etape: o singură victorie, trei remize și șase înfrângeri.

Obiectivul principal al sezonului, calificarea în cupele europene, a fost ratat, iar conducerea a decis schimbarea de pe banca tehnică.

După plecarea lui Gâlcă, Daniel Pancu este favorit să devină noul antrenor al Rapidului. DETALII AICI