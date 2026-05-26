Reeditarea celebrului duel dintre Steaua și Rapid București din sferturile Cupei UEFA 2006 va avea loc joi, 28 mai, de la ora 20:00, într-un eveniment special transmis în exclusivitate pe VOYO, cu foști jucători ai celor două cluburi.

Partida de gală readuce în atenție una dintre cele mai importante performanțe din istoria fotbalului românesc, când Steaua se califica în semifinalele Cupei UEFA după 1-1 în Giulești și 0-0 în retur, pe „Lia Manoliu”, într-un duel decis de regula golului din deplasare.

Cosmin Olăroiu: „E greu să se mai repete”

Cosmin Olăroiu, antrenorul Stelei din acea perioadă, a vorbit despre importanța momentului și a scos în evidență diferența față de fotbalul actual.

„E ceva ce nu s-a mai întâmplat în fotbalul românesc și probabil va fi foarte greu să se repete curând. Diferența crește și nu scade între noi și fotbalul european.

Cred ca e ultima sărbătoare care ar putea fi, pentru că vor deveni și ei destul de în vârstă și nu vor mai putea juca”, a spus Cosmin Olăroiu pentru PRO TV.

În turul din 2006, Bănel Nicoliță a deschis scorul pentru Steaua, iar Viorel Moldovan a egalat pentru Rapid. Remiza albă din returul de pe fostul Stadion Național a consfințit calificarea roș-albaștrilor.