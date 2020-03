"De aia am ales sa semnez cu ei!" Barcelona putea da o lovitura URIASA, dar Perez si-a bagat coada si l-a furat in ultima clipa! De ce a ales stalpul apararii madrilene sa vina pe Bernabeu

Ferland Mendy a dezvaluit de ce a ales sa vina la Real Madrid.

Fundasul celor de la Real Madrid, Ferland Mendy, a vorbit pentru Telefoot si a dezvaluit de ce a refuzat-o pe Barcelona si a ales sa vina pe Santiago Bernabeu. Acesta a fost dorit cu insistenta de oficialii Barcelonei, insa a contat foarte mult faptul ca la Real Madrid este antrenor Zinedine Zidane, iar acesta lucru a cantarit foarte mult in economia acestui transfer.

"Real Madrid este Real Madrid, de aceea am ales sa semnez cu aceasta echipa. In plus, acolo era Zinedine Zidane. Ne-am vazut si nu am stat prea mult sa ma gandesc cand am facut alegerea. Stiam ca are increde in mine su asta mi-a dat curaj. Mai mult, la Real Madrid erau decat cativa jucator francezi cu care ma intelegeam bine," a spus Ferland Mendy pentru Telefoot.

48 de milioane de euro le-a platit Real Madrid celor de la Lyon in schimbul lui Ferlandy Mendy in vara anului trecut.

