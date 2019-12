De-a dreptul SOCANT! Un portar din Europa are mai multe pase de gol decat Ronaldo sau Neymar

Marc-Andre Ter Stegen a reusit o performanta fabuloasa in acest sezon.

Ter Stegen, portarul Barcelonei, are in acest sezon doua pase de gol, mai multe decat Neymar sau Cristiano Ronaldo.

Portarul numarul doi al Germaniei a pasat decisiv la golul marcat de Antoine Griezmann in meciul de sambata, cu Mallorca, la scorul de 0-0. Acelasi lucru s-a intamplat si la confruntarea cu Getafe, tot 0-0, cand Ter Stegen i-a dat o pasa de gol din degajare lui Suarez.

In Italia, Cristiano Ronaldo a bifat doar o pasa de gol, in etapa a 4-a, in duelul cu Hellas Verona. De partea cealalta, Neymar a reusit abia in runda din weekend sa aiba o pasa decisiva, in meciul din deplasare cu Montpellier, castigat cu 3-1 de PSG.

Barcelona este lider in La Liga dupa 15 etape cu 34 de puncte.