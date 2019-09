Ter Stegen, GENIAL cu Dortmund! N-are insa NICIO SANSA in poarta Germaniei! Disputa momentului cu URIASII din poarta nationalei

Din articol Cel mai bun portar din istorie il sustine pe ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen a salvat-o pe Barcelona de la o infrangere rusinoasa in meciul cu Borussia din Champions League si a fost declarat omul meciului, insa nu e suficient pentru a prinde minute la nationala.

Portarul Barcelonei este intr-o forma de zile mari, iar cele mai recente partide jucate o dovedesc. In primul meci de Champions League al sezonului, neamtul a avut niste interventii extraordinare, aparand chiar si un penalty in fata lui Reus, reusind sa mentina scorul alb pana la finalul partidei.

Prestatia lui ter Stegen vine in momentul disputei pe care o are cu Manuel Neuer, care l-a criticat pentru declaratiile facute in urma cu o saptamana. Ter Stegen a vorbit despre situatia de la nationala, acolo unde nu prinde minute ca titular in favoarea lui Neuer, indiferent de prestatiile bune pe care le are si a faptului ca in ultimii ani s-a aflat in top 3 cei mai buni portari.

Neuer a fost vehement la adresa lui ter Stegen, spunand ca declaratiile sale sunt o lipsa de respect la adresa celorlalti portari ai nationalei si a echipei.

"Nu cred ca astfel de declaratii sunt bune pentru grup, mai ales cand este vorba de pozitia noastra. Nu este prima data cand da astfel de declaratii. Sunt multi portari foarte buni. Discutia aceasta este o lipsa de respect pentru Bernd Leno si Kevin Trapp", a spus Neuer intr-un interviu acordat recent.

Reactia portarului Barcelonei nu a intarziat sa apara: "Nu cred ca Manuel poate sa zica ceva dspre sentimentele mele si sa le comenteze. Nu poti exclude o rivalitate si sa te astepti ca cei care nu joaca sa fie fericiti cu aceasta situatie". Dezamagit de reactia lui Neuer, ter Stegen a raspuns cum a stiut mai bine, pe teren, cu o prestatie impecabila in fata Borussiei.

Iker Casillas a urmarit meciul Barcelonei cu Borussia si a avut cuvinte de lauda la adresa portarului neamt. Postarea sa vine ca un sprijin pentru ter Stegen in urma schimbului de replici cu Neuer.

"Nivelul de astazi al lui ter Stegen este senzational", a postat Casillas pe contul oficial de Twitter.