"M-a asteptat si mi-a zis asta!" A ramas MASCA! Ter Stegen a vrut sa vorbeasca pe tunel cu portarul Slaviei dupa meciul din Liga! Ce a putut sa-i spuna

Cel mai bun om al Slaviei in meciul cu Barcelona a fost portarul, Ondrej Kolar, cel care a avut cateva interventii spectaculoase, refuzandu-i lui Messi sansa sa marcheze. Argentinianul a primit mingea de la Ansu Fati in interiorul careului si a sutat in forta, insa Kolar a fost pe faza si a respins mingea.

Kolar a avut interventii bune si in fata lui Arturo Vidal si Pique. La finalul meciului, portarul ceh a avut parte de o surpriza neasteptata, ter Stegen l-a asteptat pe tunel sa il felicite pentru meciul bun pe care l-a facut.

"M-a asteptat in tunel. M-a oprit si mi-a spus ca nu a mai vazut o prestatie atat de buna de foarte mult timp si ca a fost o placere sa ma vada jucand atat de bine cu piciorul. Pentru mine este cel mai frumos premiu. Sa auzi asemenea cuvinte din gura unui portar atat de bun, am avut un gol in stomac. A fost o experienta senzationala", a declarat Kolar la finalul meciului.

Ondřej Kolář, @slaviaofficial goalkeeper:

"@mterstegen1 waited for me and said he had not seen such a performance for a long time. Said it was a pleasure to watch me with the ball at my feet. That's the greatest accolade from such a great keeper."

Ter Stegen = great guy ???? pic.twitter.com/fynJOPvae0