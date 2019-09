Ter Stegen, dezamagit ca este rezerva la nationala: "Ma innebuneste putin acest gand"

Portarul Barcelonei este dezamagit de faptul ca nu primeste minute in nationala Germaniei, in ciuda faptului ca a fost nominalizat la premiul de "Cel mai bun portar"

Titular incontestabil in poarta Barcelonei, Marc-Andre ter Stegen nu are acelasi noroc si la nationala Germaniei, acolo unde veteranul Manuel Neuer este de neclintit. Favorit al lui Joachim Low, Neuer nu se mai gaseste in forma anilor trecuti, insa acest lucru nu ii pune in pericol postul.

Nominalizat la premiul de "Cel mai bun portar", dar si recent numit pe lista scurta a finalistilor "The Best" impreuna cu Alisson Becker si Ederson Moraes si declarat unul dintre cei mai buni portari din lume in ultimii ani, ter Stegen pare ca este mai apreciat in afara, decat in propria tara.

"Normal ca ma innebuneste putin acest gand. Dai ce-i mai bun din tine si totusi nu esti acolo unde iti doresti. Cu toate astea, cred ca timpul a gasit un raspuns pentru mine.

Mi-am stabilit prioritatile. Vreau sa am succes iar marele meu obiectiv este sa fiu primul portar al tarii, dar nu cu orice pret. Fotbalul este un lucru, insa umanitatea este mai importanta.

Nu este usor, dar rabdarea face parte din munca unui fotbalist. Sunt etape in care trebuie sa astepti", a spus ter Stegen pentru as.com.

A castigat 14 trofee cu Barcelona

Ter Stegen are un palmares impresionant impreuna cu gruparea blaugrana. Din 2014 a jucat in 193 de partide si are nu mai putin de 14 trofee castigate, printre care si unul Champions League. Neamtul in varsta de 27 de ani, este titular incontestabil la Barcelona.