Cea mai SLABA echipa din Romania! Are 13 infrangeri in 13 meciuri si un golaveraj IREAL! In ultimul meci a fost SPULBERATA de o echipa care a bagat fundasul central in atac

Se asteptau sa aiba un sezon linistit si sa termine campionatul in prima jumatate a clasamentului, dar nu le e deloc usor.

Viitorul Domnesti e cea mai slaba echipa profesionista din Romania! Clubul din Ilfov e pe ultimul loc in seria a 3-a din C. N-are niciun punct in 13 etape si a primit 65 de goluri. Domnestiul a marcat de numai 9 ori. In ultima etapa, contra SR Brasov, Domnestiul a incercat sa profite de situatia financiara grea a adversarei si de criza din lotul lui Florin Stanga. Obligati sa joace cu un fundas central in atac, brasovenii s-au impus categoric, 6-2! Cea mai grea infrangere a sezonului pentru Domnesti a venit pe 6 octombrie, la Craiova, impotriva lui CSU 2. S-a terminat 10-1! Domnestiul a incercat sa-si salveze situatia prin numirea lui Sabin Ilie pe banca tehnica, insa lucrurile n-au mers prea bine nici cu fostul stelist. Ilie a parasit clubul dupa numai cateva etape! Pentru Domnesti urmeaza inca un meci greu, cu Craiova lui Mititelu, in weekend, apoi jocul cu Voluntari 2 si pauza de iarna.

Tot 0 puncte in 13 etape are si Delta Dobrogea, care sta mult mai bine in aparare. :) A primit 'doar' 36 de goluri, aproape jumatate fata de cele incasate de Domnesti.