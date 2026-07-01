În pozele de promovare a echipamentului apar vedete precum Lamine Yamal, Pedri, Aitana Bonmati, Gavi și Frenkie de Jong.

Catalanii au organizat un eveniment special pentru lansarea noului echipament de acasă pentru stagiunea viitoare.

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Echipamentul Barcelonei este cu mult diferit de cel din stagiunea precedentă, care avea două nuanțe de grena și albastru închis predominante.

Kit-ul pentru stagiunea 2026/2027 va avea mai multe nuanțe de roșu și de albastru și va pleca de la prețul de bază de 620 de lei.

Catalanii au explicat care este conceptul din spatele noului tricou.

„Păstrează dungile iconice albastre și granat, cu o gradare de culoare care aduce mișcare și profunzime unei estetici înrădăcinate în identitatea blaugrana, plus nume și numere de tricou într-un nou font.

Bătăi de inimă Blaugrana. Pasiunile care ne mișcă.

Inima Blaugrana este energia care conduce fiecare fază, fiecare strigăt din tribune și fiecare generație care poartă culorile.

Această pasiune depășește rezultatele, aduce împreună jucătorii și fanii, conduce clubul și se transmite din generație în generație.

Acest concept a fost firul narativ care a străbătut întreaga prezentare și dă sens unui nou kit care simbolizează această legătură emoțională”, a spus Barcelona despre noul echipament.