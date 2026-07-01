Pe lângă campania de transferuri la care se lucrează, giuleștenii sunt gata să schimbe și căpitanul echipei. Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, alesul lui Daniel Pancu va fi Lars Kramer (26 de ani), olandezul care a fost titular incontestabil la Rapid în sezonul precedent.

Fundașul central a impresionat cu evoluțiile sale, dar și cu atitudinea sa din teren. Pentru Pancu a fost suficient cât să ia o decizie important, aceea de a-i acorda banderola de căpitan.

Daniel Pancu a decis: Lars Kramer, căpitan la Rapid

În plus, pe lista căpitanilor vor fi și Marian Aioani (26 de ani), dar și Răzvan Onea (28 de ani), doi dintre cei mai importanți jucători din vestiarul Rapidului.

În sezonul precedent, Alexandru Dobre a fost căpitanul echipei, dar a rămas fără banderola după un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă. Se pare că nici Pancu nu va reveni la sentimente mai bune în ceea ce-l privește pe internaționalul român.

Mai mult, antrenorul a anunțat că îl va folosi pe Olimpiu Moruțan pe postul de extremă dreaptă, unde titular este Dobre, astfel că, în contextul în care cei doi vor rămâne la Rapid pentru noul sezon, unul ar urma să fie rezervă.

„Moruțan? Lateral, e greu să joace cu spatele la poartă în aglomerație, el preferă să aibă tușa în dreapta.

E o situație stranie, sunt doi jucători convocați la echipa națională, care joacă pe același post la echipa de club. Automat, unul dintre ei, dacă rămân, va fi pe bancă. Vor fi și momente ale jocurilor în care poți să mergi pe un sistem 4-2-4”, a spus Daniel Pancu, la Prima Sport.

Programul Rapidului în cantonamentul din Austria: