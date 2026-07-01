Chiar dacă a plecat în cantonament cu FCSB, Ștefan Târnovanu (26 de ani) ar putea prinde un transfer în această perioadă de mercato. Turcii de la Gaziantep ar fi început deja discuțiile cu fosta campioană a României.

Goalkeeper-ul aflat și în circuitul echipei naționale își dorește să prindă un transfer, dar rămâne de văzut dacă echipele interesate vor fi dispuse să plătească suma cerută de Gigi Becali. Între timp, Costel Pantilimon (39 de ani) este de părere că FCSB îl are deja în ”curte” pe înlocuitorul lui Târnovanu.

Costel Pantilimon: ”Matei Popa e un portar de perspectivă”

Fostul campion din Premier League cu Manchester City a rămas impresionat de Matei Popa (19 ani), tânărul portar pe care FCSB l-a folosit în meciurile din play-out din sezonul precedent, la cerința lui Gigi Becali.

„M-aș uita la cel mic al lui Marius Popa, Matei Popa. E un portar de perspectivă, un portar care promite și cred că a luat foarte bine contact cu prima ligă”, a spus Costel Pantilimon, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Nu mai puțin de 14 meciuri a prins Matei Popa în sezonul precedent la FCSB, în campionat și Cupa României. Patru dintre acestea s-au încheiat fără gol primit.

GaziantepOlusum notează că Gaziantep vrea să încheie cât mai repede transferul lui Ștefan Târnovanu, astfel încât portarul să ajungă cât mai repede în cantonament, sub comanda lui Mirel Rădoi.

CV-ul lui Costel Pantilimon: