Articol scris de Matei Barbu

Aston Villa vrea 65 de milioane de euro

Conștientă de interesul pentru Amadou Onana, Aston Villa s-a mișcat rapid pentru a-și stabili poziția.

Vrea cel puțin 65 de milioane de euro pentru internaționalul belgian dacă acesta va pleca în această vară. Acest lucru a determinat conducerea echipei Galatasaray să „renunțe”.

Publicația turcă relatează că interesul pentru Galatasaray vine din partea agentului George Gardi. Se așteaptă ca acesta să joace un rol mai activ în afacerea lor în această vară.

Acesta l-a recomandat pe Amadou Onana la club. Conducerea echipei a discutat imediat cu antrenorul principal Okan Buruk. Turcul a privit ideea cu optimism, așa că Galatasaray a început să exploreze posibilitatea unui transfer. Au contactat Aston Villa și au primit ca răspuns un preț de 65 de milioane de euro.

În acest moment, nu este clar dacă Galatasaray va continua negocierile, având în vedere această sumă. Oricum, orice eventuală tranzacție ar fi întârziată, întrucât Onana se află încă la Cupa Mondială alături de naționala Belgiei.

Cariera lui Amadou Onana la Aston Villa

Belgianul a fost transferat la clubul englez pe data de 22 iulie 2024. Mijlocașul belgian a făcut pasul de la Everton pentru o sumă de transfer raportată la aproximativ 50 de milioane de lire sterline (sau 60 de milioane de euro), semnând un contract valabil până în vara anului 2029.

În cele două sezoane jucate în Premier League, acesta a reușit să strângă 8 goluri alături de 3 pase decisive în 114 meciuri.