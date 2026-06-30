Marius Marin s-a despărțit de Pisa la finalul acestui sezon, după 8 ani petrecuți la gruparea toscană.

Coasta de Fildeș - Norvegia ACUM pentru optimi: Haaland NUSA văzut în prima repriză!

După câteva luni de incertitudine în legătură cu viitorul lui Marin, se pare că mijlocașul echipei naționale și-a găsit o nouă echipă.

Sevilla a fost interesată de serviciile lui Marius Marin, dar instabilitatea din cadrul clubului din La Liga și faptul că Sergio Ramos ar putea prelua acționariatul au făcut ca mutarea să pice.

De altfel, și Palermo sau Sampdoria s-au arătat interesate de transferul lui Marius Marin, însă se pare că destinația fotbalistului român este cu totul alta.

Marius Marin a semnat cu Al Nasr Dubai, grupare din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Tot la Al Nasr Dubai a fost împrumutat pentru două sezoane și jucătorul celor de la Dinamo, Costin Amzăr.

Marin și-a pus semnătura pe un contract valabil pe următoarele două sezoane, în care va încasa lunar nu mai puțin de 100.000 de euro, adică 1,2 milioane de euro pe an.