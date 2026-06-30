Marius Marin s-a despărțit de Pisa la finalul acestui sezon, după 8 ani petrecuți la gruparea toscană.
OFICIAL E gata! Marius Marin, prezentat la noua echipă
Veste importantă pentru viitorul unui internațional român.
După câteva luni de incertitudine în legătură cu viitorul lui Marin, se pare că mijlocașul echipei naționale și-a găsit o nouă echipă.
Sevilla a fost interesată de serviciile lui Marius Marin, dar instabilitatea din cadrul clubului din La Liga și faptul că Sergio Ramos ar putea prelua acționariatul au făcut ca mutarea să pice.
De altfel, și Palermo sau Sampdoria s-au arătat interesate de transferul lui Marius Marin, însă se pare că destinația fotbalistului român este cu totul alta.
Marius Marin a semnat cu Al Nasr Dubai, grupare din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Tot la Al Nasr Dubai a fost împrumutat pentru două sezoane și jucătorul celor de la Dinamo, Costin Amzăr.
Marin și-a pus semnătura pe un contract valabil pe următoarele două sezoane, în care va încasa lunar nu mai puțin de 100.000 de euro, adică 1,2 milioane de euro pe an.
Marius Marin a oferit și primele declarații: ”Este un proiect foarte serios, este primul lucru pe care l-am observat când am fost contactat. Asta m-a făcut să semnez cu acest club, profesionalismul pe care mi l-a arătat în această săptămână. Este un club care poate câștiga și care o va face.
Am o mentalitate de câștigător și sunt foarte competitiv. Voi da totul pentru echipă”, a spus Marius Marin.
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