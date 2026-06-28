Gigantul din Paris forțează transferul noului star de la Barcelona. Clauză astronomică pentru revelația Mondialului

Gigantul din Paris forțează transferul noului star de la Barcelona. Clauză astronomică pentru revelația Mondialului Fotbal extern Record în Champions League pentru Pau Cubarsi, puștiul-minune din defensiva Barcelonei, în victoria 3-2 cu PSG
SPORT.RO
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Pau Cubarsi atrage atenția marilor cluburi europene după evoluțiile excelente de la Cupa Mondială. PSG îl dorește pe fundașul spaniol pentru a-l înlocui pe Marquinhos.

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Pau Cubarsi impresionează la Cupa Mondială 2026, devenind unul dintre cele mai discutate nume ale turneului final. La doar 19 ani, fundașul central spaniol dă dovadă de o maturitate rară pe teren, iar prestațiile sale nu au trecut neobservate.

Paris Saint-Germain monitorizează atent evoluția jucătorului, susține presa din Franța. Formația franceză caută un apărător tânăr, cu o tehnică bună de construcție și viziune tactică, atribute care se potrivesc perfect cu profilul ibericului. Parizienii își pregătesc strategia pe termen lung și doresc un înlocuitor pentru Marquinhos, brazilianul ajungând la 32 de ani.

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Clauză prohibitivă stabilită de clubul catalan

Barcelona nu ia în calcul sub nicio formă o despărțire de tânărul internațional. Antrenorul Hansi Flick îl consideră un jucător esențial, un stâlp al defensivei pentru proiectul pe termen lung de pe Camp Nou. Clubul spaniol deține controlul total: jucătorul are o clauză de reziliere fixată la 500 de milioane de euro și un contract valabil până în vara anului 2029.

Deși cota sa de piață este estimată deja la aproximativ 80 de milioane de euro, gruparea „blaugrana” nu se confruntă cu o presiune economică imediată care să o oblige să vândă.

Principalul obstacol pentru PSG rămâne însă voința fotbalistului. Cubarsi nu intenționează să lase Spania pentru Franța, fiind mulțumit de minutele primite și de rolul său la Barcelona.

În paralel cu zvonurile legate de echipa de club, fundașul rămâne concentrat pe competiția internațională, având un obiectiv uriaș în minte la acest turneu. „Ar fi cu adevărat un vis (n.r. - o posibilă finală cu Messi la Cupa Mondială), a spus Cubarsi.

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