Gigantul din Paris forțează transferul noului star de la Barcelona. Clauză astronomică pentru revelația Mondialului

Paris Saint-Germain monitorizează atent evoluția jucătorului, susține presa din Franța. Formația franceză caută un apărător tânăr, cu o tehnică bună de construcție și viziune tactică, atribute care se potrivesc perfect cu profilul ibericului. Parizienii își pregătesc strategia pe termen lung și doresc un înlocuitor pentru Marquinhos , brazilianul ajungând la 32 de ani.

Pau Cubarsi impresionează la Cupa Mondială 2026, devenind unul dintre cele mai discutate nume ale turneului final. La doar 19 ani, fundașul central spaniol dă dovadă de o maturitate rară pe teren, iar prestațiile sale nu au trecut neobservate.

120.000.000 de € pentru starul lui Real Madrid! Doi giganți se luptă pentru transfer

Al șaptelea transfer al verii la Dinamo! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu

Acord pentru Lamine Yamal și Pau Cubarsi! Ce se întâmplă în vară cu starurile catalanilor

Statistici amețitoare pentru noua revelație a catalanilor! Ce a reușit Pau Cubarsi în cel mai recent meci din campionat

Catalanii își pot pierde noul star pe o sumă infimă. Ce clauză de reziliere are Pau Cubarsi

Clauză prohibitivă stabilită de clubul catalan

Barcelona nu ia în calcul sub nicio formă o despărțire de tânărul internațional. Antrenorul Hansi Flick îl consideră un jucător esențial, un stâlp al defensivei pentru proiectul pe termen lung de pe Camp Nou. Clubul spaniol deține controlul total: jucătorul are o clauză de reziliere fixată la 500 de milioane de euro și un contract valabil până în vara anului 2029.

Deși cota sa de piață este estimată deja la aproximativ 80 de milioane de euro, gruparea „blaugrana” nu se confruntă cu o presiune economică imediată care să o oblige să vândă.

Principalul obstacol pentru PSG rămâne însă voința fotbalistului. Cubarsi nu intenționează să lase Spania pentru Franța, fiind mulțumit de minutele primite și de rolul său la Barcelona.

În paralel cu zvonurile legate de echipa de club, fundașul rămâne concentrat pe competiția internațională, având un obiectiv uriaș în minte la acest turneu. „Ar fi cu adevărat un vis (n.r. - o posibilă finală cu Messi la Cupa Mondială)”, a spus Cubarsi.