Război de oferte pentru Graovac! Unde putea ajunge fotbalistul înainte să se înțeleagă cu Rapid

Rapid s-a pus de acord cu Daniel Graovac (32 de ani) pentru transferul bosniacului în Giulești. El a rămas liber de contract în această vară, după un singur sezon petrecut la rivala grupării din Grant, FCSB.

Gsp și Digi Sport au mai scris despre acest subiect.

Din informațiile Sport.ro, clubul patronat de Dan Șucu s-a luptat pentru mutarea lui Graovac cu echipele clujene CFR și FC Universitatea. A fost război de oferte pentru fundașul central cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate.

În cele din urmă, Rapid a reușit să securizeze serviciile lui Graovac după ce i-a prezentat bosniacului cea mai bună ofertă. El va rămâne, așadar, pentru al treilea sezon consecutiv în România.

În primul eșalon al României, Graovac a mai fost legitimat la CFR Cluj (2024-2025 și 2020-2022) și la Astra Giurgiu (2019-2020). În străinătate, la Manisa, Kasimpasa, Vojvodina, Mouscron, Zeljeznicar, Zrinjski Mostar, Dinamo Zagreb (juniorat) și Novi Grad (juniorat).

Cifrele lui Graovac

Zrinjski Mostar: 104 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive

104 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive Astra Giurgiu: 76 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă

76 meciuri jucate, 1 gol înscris, 1 pasă decisivă CFR Cluj: 65 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive

65 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive Zeljeznicar: 40 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 2 pase decisive

40 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 2 pase decisive Vojvodina: 32 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

32 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive FCSB: 30 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive

30 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive Maniska: 28 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

28 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive Kasimpasa: 16 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

16 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive Mouscron: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Ce spunea MM Stoica despre Graovac

FCSB l-a pierdut gratis pe Graovac, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spunea că regretă faptul că roș-albaștrii nu i-au prelungit contractul bosniacului.

”Îmi pare rău că n-am prelungit contractul cu Daniel Graovac, deși aveam opțiune la el. Este un fotbalist bun, acoperă două posturi”, a spus recent Mihai Stoica la Prima Sport.

Nu ar fi pentru prima dată când Rapid ia un jucător la care FCSB tocmai renunță. La fel s-a întâmplat și cu Răzvan Oaidă și Damjan Djokovic, în sezonul 2023/2024, însă niciunul nu a putut confirma în Giulești.