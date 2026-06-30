de Matei BARBU

Chiar dacă FC Barcelona preferă să închidă transferul lui Julian Alvarez, catalanii sunt precauți și au găsit planuri de rezervă în cazul în care negocierile cu Atletico Madrid vor eșua.

Printre numele luate serios în considerare se află atacantul lui Bournemouth, Eli Junior Kroupi, care e una dintre cele mai apreciate alternative, relatează SPORT.

Atacantul francez de 20 de ani a avut o campanie de succes în Premier League, atrăgând interesul mai multor cluburi mari din Europa, în ciuda faptului că nu a făcut parte din lotul Franței pentru CM 2026.

Francezul impresionează Europa, dar nu și pe Deschamps

Atacantul de la Bournemouth s-a impus rapid ca unul dintre cei mai străluciți tineri atacanți ai continentului. PSG, Liverpool, Arsenal și Barcelona i-au monitorizat dezvoltarea după un prim sezon în care a impresionat la Bournemouth.

Didier Deschamps a optat însă pentru alte opțiuni în atacul Franței, precum Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desire Doue și Marcus Thuram pentru lotul Franței la CM.

Însă Kroupi rămâne un jucător obișnuit la nivel internațional de tineret și se așteaptă ca în viitorul apropiat să fie convocat la echipa de seniori.

Cariera pustului minune de la Bournemonth

Transferat de la FC Lorient la clubul englez pentru 13.000.000 de euro, juniorul a facut senzație în Premier Leauge.

Francezul a avut o stagiune precedentă extrem de bună, a jucat 33 de meciuri pentru clubul englez.