Ofertă de 600.000 de euro pentru jucătorul lui FCSB! A dat răspunsul pe loc și a avut parte de o surpriză

Ofertă de 600.000 de euro pentru jucătorul lui FCSB! A dat răspunsul pe loc și a avut parte de o surpriză Superliga Foto: FCSB (Facebook).
SPORT.RO
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FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această vară, inclusiv de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor în ultimii ani.

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mihai lixandruFCSBMLSDC UnitedAnderlecht
Din articol

Olaru a semnat în Belgia, cu Union Saint Gilloise. Fostul căpitan al lui FCSB ar putea avea rival chiar un fost coleg de la FCSB.

Mihai Lixandru a refuzat o ofertă din MLS! Interes sporit din Belgia

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În ultimele zile, s-a vehiculat intens că Mihai Lixandru este pe cale să schimbe echipa, iar publicația americană Sportsboom a dezvăluit oferta primită de FCSB.

Se pare că DC United a făcut o ofertă concretă de aproximativ 600.000 de euro pentru mijlocașul fostei campioane a României, însă se pare că Lixandru nu ar fi prea încântat de un transfer în MLS. De fapt, fotbalistul prioritizează un transfer în Europa, unde ar fi dorit de formații precum Anderlecht, Rapid Viena, Lucerne sau Thun.

Publicația olandeză CircusDaily susține că Anderlecht îl monitorizează atent pe mijlocașul echipei patronate de Gigi Becali, mai ales că Lixandru a refuzat transferul în campionatul Americii de Nord.

”În căutarea unui plus de valoare la mijlocul terenului, RSCA urmărește îndeaproape situația mijlocașului de la FCSB, Mihai Lixandru. Această pistă este cu atât mai reală cu cât fotbalistul de 24 de ani a refuzat recent o ofertă din MLS, preferând să își continue cariera în Europa”, au scris olandezii.

  • 900.000 de euro este cota de piață a lui Mihai Lixandru, conform Transfermarkt.
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