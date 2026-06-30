Considerat în trecut urmașul lui Lionel Messi pe Camp Nou, Ansu Fati a fost vândut la AS Monaco pentru 11 milioane de euro. Spaniolul a semnat cu clubul din Pincipat un contract valabil până în 2030.

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Ansu Fati, transfer definitiv la AS Monaco

Mijlocașul Ansu Fati a jucat la AS Monaco și în sezonul precedent, sub formă de împrumut. El a evoluat în 30 de meciuri oficiale și a reușit să înscrie 12 goluri.

În 2021, Ansu Fati era cotat la 80 de milioane de euro. Era pe val, iar FC Barcelona i-a fixat o clauză de reziliere de 1 miliard de euro.

Numai că ulterior au intervenit accidentările, iar cariera lui Fati a luat-o la vale. Site-ul de specialitate Transfermarkt îi oferă acum o cotă de 15 milioane de euro.

În total, Ansu Fati a strâns 123 de meciuri oficiale pentru FC Barcelona. El a marcat 29 de goluri și a livrat 10 pase decisive.