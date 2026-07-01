După ce s-a salvat la limită de la retrogradare în sezonul precedent, Tottenham va trece printr-o reconstrucție cu Roberto de Zerbi, iar Radu Drăgușin (24 de ani) ar putea pleca de la echipă, fiind dorit în Italia.

În ultima perioadă s-a zvonit că Juventus este interesată să-l readucă la Torino pe internaționalul român, crescut chiar în ”curtea” echipei bianconere. Un transfer se poate face în schimbul unei sume de peste 20 de milioane de euro.

Radu Drăgușin ar trebui să rămână în Premier League, crede Pantilimon

Costel Pantilimon (39 de ani), fost campion al Angliei cu Manchester City, crede că Drăgușin ar trebui să rămână în Premier League, campionat în care beneficiază, printre altele, de mai multă expunere.

„Din punctul meu de vedere, mi-aș dori să rămână în Premier League, la Tottenham sau la altă echipă. Ceea ce îți dă Premier League, în momentul de față, cred că este unic la nivel mondial.

Expunerea, calitatea fotbalului, ceea ce poți învăța în Premier League mi se pare extraordinar, dar trebuie să fie el mental pregătit să rămână în continuare în Anglia”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

În sezonul trecut, Drăgușin a evoluat în doar 11 meciuri pentru Tottenham, după ce o accidentare gravă l-a ținut departe de teren o perioadă îndelungată.

Fundașul de 24 de ani este cotat la 16 milioane de euro și are 30 de selecții în naționala României, pentru care a înscris un gol.

CV-ul lui Costel Pantilimon: