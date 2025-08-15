La 22 de ani, Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, va descoperi fotbalul european.



Internaţionalul argentinian de tineret a jucat deja pe terenurile din ţara sa, în tricoul Argentinos Juniors, clubul la care a jucat tatăl său, Fernando. Din februarie 2024, mijlocaşul defensiv a evoluat la Inter Miami, alături de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets şi Jordi Alba. Aceştia i-au lăudat probabil meritele campionatului spaniol, întrucât joi el a semnat cu Elche pentru 2,45 milioane de euro.



Tatăl său a lăsat amintiri foarte frumoase în Spania. Între 1990 şi 2000, argentinianul i-a încântat pe iubitorii de pase lungi precise şi de lovituri directe. La CD Tenerife, apoi la Real Madrid, a demonstrat că se poate excela într-un campionat încă foarte fizic, având în acelaşi timp şi clasă.



A câştigat cu Real Madrid două Ligi ale Campionilor, tot atâtea titluri în Liga şi o Cupă Intercontinentală.



News.ro

