Într-un meci transmis în direct pe VOYO, dar și la TV pe Pro Arena, FCSB a marcat două goluri rapide, care au conferit o siguranță jucătorilor. În cele din urmă, FCSB a trecut de Drita cu 6-3 la general, în dublă manșă.



FCSB, reacție spectaculoasă după meciul de la Priștina: a descris într-un singur cuvânt calificarea în play-off-ul Europa League



Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, iar David Miculescu a dus scorul la 2-0 în minutul 18. În actul secund, Veton Tusha a micșorat diferența, iar 16 minute mai târzi, Rron Broja a fost eliminat



În minutul 78, Denis Politic a intrat pe teren în locul lui Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Dinamo, transferat în această vară de FCSB, a marcat golul care a liniștit apele în minutul 85



Pe Facebook, FCSB a descris succint accederea în următoarea fază a competiției: ”Campionii României se califică meritat în play-off-ul UEFA Europa League și se vor deplasa joia viitoare la Aberdeen, pentru prima manșă”.



Ulterior, roș-albaștrii au consemnat rezultatul înregistrat la Priștina și au adăugat faptul că își așteaptă suporterii în număr cât mai mare la meciul din campionat de duminică (21:30) împotriva Rapidului.



”Campionii României s-au calificat în play-off-ul UEFA Europa League și automat în faza principală a UEFA Conference League, după ce au învins-o pe Drita FC la Priștina, scor 3-1. Acest succes a venit la o săptămână după victoria roș-albaștrilor de la București, scor 3-2.

Pentru roș-albaștri urmează, la nivel european, deplasarea de la Aberdeen Football Club, de joia viitoare, însă, până atunci, Campioana României va juca duminică seară, în etapa a șasea din SuperLiga Romania împotriva celor de la Rapid, din postura de echipă vizitatoare, pe Arena Națională.

Clubul nostru îi așteaptă pe suporteri în număr cât mai mare la meciul următor!”, a mai scris FCSB.

