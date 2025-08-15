Mihalcea se duelează cu Dinamo din postura de antrenor al revelației primelor cinci etape. Analiza lui Dan Chilom. Cote la pariuri + cel mai pariat scor

Mihalcea se duelează cu Dinamo din postura de antrenor al revelației primelor cinci etape. Analiza lui Dan Chilom. Cote la pariuri + cel mai pariat scor Superliga
Dinamo - UTA, de la 21:30, face parte din etapa a șasea din Superliga.

Adrian Mihalcea Dinamo UTA Superliga Pariuri Cel mai pariat scor
de Dan Chilom

Arădenii au un start de campionat la care nu cred că visau nici ei. Sunt pe loc de play-off după 5 etape, cu 11 puncte, la 2 puncte de primul loc, “U”Craiova. Mihalcea a adus un spirit nou la “Bătrâna Doamnă”, iar trupa sa a câștigat trei partide și a remizat de două ori în acest debut de campionat.

De partea cealaltă, Dinamo, a legat două victorii consecutive: 4-3 cu FCSB pe Arena Națională, și 1-0 în deplasare, contra Metaloglobusului.

Trupa lui Kopic este pe poziția a 6 a.

Dinamo - UTA | Echipele probabile

• Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Charalampos, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

•Antrenor Zeljko Kopic

• UTA (4-2-3-1): Iliev - Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Padula - Ov. Popescu, Van Durmen - Costache, A. Roman, Tzionis - Abdallah

• Antrenor Adrian Mihalcea

Fostul jucător a lui Dinamo, Hakim Abdallah este anunțat ca titular în echipa oaspeților.

9 goluri a marcat UTA în 5 partide.

Dinamo a marcat în 4 din cele 5 meciuri de campionat. În total are 8 reușite.

Cei doi tehnicieni, Adrian Mihalcea și Zeljiko Kopic s-au întâlnit de două ori până acum, croatul obținând ambele victorii.

În ultimele 10 confruntări directe, scorul este de 5-3 pentru Dinamoviști. Două partide s-au terminat la egalitate.

Dinamo - UTA | Cote pariuri

Casele de pariuri o văd pe Dinamo favorită, cu o cotă de 1.95

Egalul are 3.45

UTA câștigă - 4.50

Cel mai pariat scor este 1:0 pentru Dinamo, și are o cotă de 6.10.

Sebastian Colțescu va conduce partida, arbitru care arată în medie 5,42 cartonașe galbene și 0,42 roșii.

Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X

