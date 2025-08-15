Mihalcea se duelează cu Dinamo din postura de antrenor al revelației primelor cinci etape. Analiza lui Dan Chilom. Cote la pariuri + cel mai pariat scor

Arădenii au un start de campionat la care nu cred că visau nici ei. Sunt pe loc de play-off după 5 etape, cu 11 puncte, la 2 puncte de primul loc, “U”Craiova. Mihalcea a adus un spirit nou la “Bătrâna Doamnă”, iar trupa sa a câștigat trei partide și a remizat de două ori în acest debut de campionat.

De partea cealaltă, Dinamo, a legat două victorii consecutive: 4-3 cu FCSB pe Arena Națională, și 1-0 în deplasare, contra Metaloglobusului.



Trupa lui Kopic este pe poziția a 6 a.



Dinamo - UTA | Echipele probabile

• Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ - Charalampos, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi



•Antrenor Zeljko Kopic



• UTA (4-2-3-1): Iliev - Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Padula - Ov. Popescu, Van Durmen - Costache, A. Roman, Tzionis - Abdallah

• Antrenor Adrian Mihalcea



Fostul jucător a lui Dinamo, Hakim Abdallah este anunțat ca titular în echipa oaspeților.



9 goluri a marcat UTA în 5 partide.



Dinamo a marcat în 4 din cele 5 meciuri de campionat. În total are 8 reușite.



Cei doi tehnicieni, Adrian Mihalcea și Zeljiko Kopic s-au întâlnit de două ori până acum, croatul obținând ambele victorii.



În ultimele 10 confruntări directe, scorul este de 5-3 pentru Dinamoviști. Două partide s-au terminat la egalitate.

Dinamo - UTA | Cote pariuri



Casele de pariuri o văd pe Dinamo favorită, cu o cotă de 1.95



Egalul are 3.45



UTA câștigă - 4.50



Cel mai pariat scor este 1:0 pentru Dinamo, și are o cotă de 6.10.



Sebastian Colțescu va conduce partida, arbitru care arată în medie 5,42 cartonașe galbene și 0,42 roșii.



Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X

