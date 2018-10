Cristiano Ronaldo detoneaza bomba si vorbeste despre adevaratul motiv al plecarii de la Real: "Florentino m-a vazut doar ca pe o afacere"

Cristiano Ronaldo a acordat un interviu publicatiei France Football, care decerneaza si Balonul de Aur.

Cristiano Ronaldo a vorbit pentru prima data despre plecarea sa de la Real Madrid. El a facut-o intr-un interviu acordat publicatiei France Football, care decerneaza si Balonul de Aur. Ronaldo a dat de inteles ca relatia sa cu Florentino Perez nu a fost niciodata una extrem de apropiata.

"Florentino Perez nu m-a privit decat prin prisma unei relatii de afaceri, ceea ce mi-a spus ca nu eram dorit din inima. Simteam ca in interiorul clubului nu mai eram privit ca la inceput. In primii patru-cinci ani era altfel, apoi din ce in ce mai putin. Presedintele ma privea altfel, nu mai eram fotbalistul indispensabil", a spus Ronaldo.

Pe de alta parte, Cristiano a spus ca nu a ales Juventus pentru bani.

"Daca era vorba sa plec pentru bani, plecam in China, unde primeam de cinci ori mai mult. Eu nu am plecat de la Real la Juve pentru bani. La Torino castig la fel ca la Madrid. Diferenta este ca Juve m-a dorit cu adevarat si mi-a demonstrat asta", a mai spus portughezul.

Totusi, Cristiano spune ca nu va uita niciodata perioada Real.

"Am petrecut clipe de neuitat, am amintiri unice, coechipieri pe care ii am in suflet, dar dupa 9 ani am considerat ca e momentul sa schimb aerul", a mai spus Cristiano Ronaldo.