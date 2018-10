Clauza unica in istoria fotbalului pe care Becali vrea sa o puna in contractele jucatorilor: "De aia nu mai gandesc pe teren, ca stau toata ziua cu ochii in telefon"

Gigi Becali spune ca smartphonurile ii distrag pe fotbalisti de la viata sportiva. Potrivit patronului FCSB, jucatorii stau prea mult cu ochii in telefon si prea putin cu gandul la joc.

Lui Gigi Becali i-a venit o noua idee cu care poate ajunge sa ii uimeasca pe straini. El se gandeste sa bage in contractele fotbalistilor pe care ii transfera clauze "anti-smartphone". Latifundiarul din Pipera spune ca a discutat cu directorul sportiv Mihai Stoica pe seama acestui subiect. Stoica i-a spus ca nu se poate intampla asta, dar Becali cauta in continuare o solutie.

Patronul FCSB crede ca tinerii stau prea mult cu ochii in telefoane, pe Facebook si Instagram, si prea putin cu gandul la fotbal.

"I-am zis lui MM sa luam telefoanele jucatorilor. Cand semneaza contracte, sa le luam telefoanele.

Ei stau toata ziua pe telefoane, apoi pe teren nu mai gandesc ce trebuie!

MM mi-a zis ca nu se poate, ca oricum or sa-si cumpere altele. Dar daca le trec in contract...", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.