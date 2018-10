Nu mai joaca in acest sezon! Veste crunta pentru un stelist, dupa accidentare! Dica, fara 6 jucatori la urmatoarele doua meciuri

FCSB a terminat meciul cu Voluntari cu o aparare complet imporivizata. Niciunul dintre cei 4 din linia defensiva nu e fundas de meserie.

Jakolis-Zlatinski-Filip-Roman, asa a aratat apararea FCSB-ului in finalul meciului cu Voluntari. Nicolae Dica a fost fortat sa apeleze la o astfel de improvizatie din cauza numeroaselor accidentari, dar si a suspendarilor.

Pe langa fundasi, Dica a pierdut si un mijlocas in cursul saptamanii trecute. Ovidiu Popescu s-a accidentat grav, suferind o ruptura a ligamentelor incrucisate, si nu va mai juca pana la finalul sezonului!

Astfel, lista indisponibililor din cauza accidentarilor a crescut la FCSB.

Cea mai apropiata revenire este cea a lui Mihai Balasa, asteptat sa reintre cu Dinamo. Pe de alta parte, Momcilovic, Planic, Stan, Pintilii si Ovidiu Popescu vor fi absenti in urmatoarea perioada.

Situatia accidentatilor la FCSB

Mihai Balasa - 10 zile de absenta, rateaza meciurile cu Dunarea Calarasi si Astra

Marko Momcilovic - 2 sau 3 saptamani, rateaza Dunarea Calarasi, Astra si Dinamo

Bogdan Planic - 3 sau 4 saptamani, rateaza Dunarea Calarasi, Astra si Dinamo

Alexandru Stan - 2 luni, revine la inceputul lui 2019

Mihai Pintilii - 4 luni, revine in Play Off

Ovidiu Popescu - 6 sau 7 luni, nu mai joaca in acest sezon