Ar fi al doilea transfer în urma achitării clauzei

FC Barcelona vrea să plătească clauza de eliberare pentru Denzel Dumfries, jucătorul de bandă dreapta de la Inter Milano. Olandezul are stipulat în contractul cu clubul italian că poate pleca pentru suma de 25 de milioane de euro, plătibilă într-o singură tranșă, dar clauza intră în vigoare de la 15 iulie 2025 și poate fi activată doar de cluburi din afara Peninsulei.



Agentul jucătorului, Jorge Mendes, se află în relații foarte bune cu Joan Laporta și presa italiană scrie că mutarea este iminentă. Ar fi al doilea transfer al verii pentru catalani, care l-au mai adus Joan Garcia (24 de ani / portar) de la rivala locală Espanyol, tot după ce au activat o clauză de eliberare în valoare de 25 de milioane de euro.



A fost botezat după actorul Denzel Washington

Denzel Justus Morris Dumfries (29 de ani / 188cm) este născut la Rhoon, un sat de lângă Rotterdam, din tată originar din Insula Aruba și mamă provenită din Surinam, care l-au numit după actorul Denzel Washington. S-a format la juniorii cluburilor VV Smitshoek și BVV Barendrecht, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Sparta Rotterdam (2014-2017), Heerenveen (2017-2018), PSV Eindhoven (2018-2021) și Inter Milan (2021-2025).



Are 65 de selecții și 10 goluri pentru naționala Olandei, cu care a participat la Nations League Finals 2019 (locul 2), Euro 2020 (optimi de finală), CM 2022 (sferturi de finală) și Euro 2024 (semifinală). În palmares are Serie A (2023-2024), Coppa Italia (2021-2022), 2022-2023), Supercoppa Italiana (2021, 2022, 2023), două finale de Champions League (2022-2023, 2024-2025) și includerea în Eredivisie Team of the Year (2018-2019).



Poate juca ca fundaș dreapta sau mijlocaș dreapta și este cotat la 35 de milioane de euro. Are două selecții și un gol pentru Aruba, în 2014.



