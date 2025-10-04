„Nerazzurrii” s-au impus cu 4-1 în fața celor de la Cremonese, meci în care Lautaro, Bonny, Dimarco și Barella au punctat pentru gazde. Francezul Bonny a fost omul meciului, fiind decisiv la toate cele patru goluri marcate de Inter.



Cristi Chivu, interviu în Italia după ce a zdrobit-o pe Cremonese cu 4-1



La finalul partidei, tehnicianul român a explicat rețeta succesului: „Am fost dominanți, am creat mult și ne-am simțit bine pe teren. Am fost agresivi, dar și ordonați. Accept golul primit, dar iau cu mine 85 de minute de calitate și personalitate. Băieții merită pentru că muncesc enorm.”



Chivu a scos în evidențî și filozofia sa de joc: „Perfecțiunea nu există și nici nu o căutăm. Vrem să jucăm cu pasiune și să punem în dificultate planul adversarilor. Creșterea vine pas cu pas, iar acum reușim să dăm continuitate rezultatelor și prestațiilor.”



Românul a ținut să îl felicite pe omul meciului: „Mă bucur pentru golul lui Bonny, dar mai ales pentru că a ajutat echipa. Avem doi atacanți tineri și doi experimentați, iar grupul e fericit pentru toți.”



Chivu a comentat și supărarea lui Dumfries după schimbare: „E nervos că l-am schimbat? E normal să fie nervos când iese, vreau ca jucătorii mei să fie ambițioși. Dumfries e important pentru mine și pentru naționala lui, sunt mulțumit de el, dar știe că trebuie să facă mereu mai mult.”



Dumfries a părăsit terenul în minutul 54 pentru a îi face loc lui Luis Henrique. Pentru Inter urmează acum meciul din campionat cu Roma, iar pe 21 octombrie va face deplasarea în Belgia unde se va duela cu Union saint-Gilloise în UEFA Champions League.

