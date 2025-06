Fundașul olandez laudă impactul imediat al tehnicianului român și descrie plecarea lui Simone Inzaghi drept "sfârșitul unui ciclu".



Denzel Dumfries, unul dintre oamenii de bază ai lui Inter, a oferit primele impresii despre colaborarea cu noul antrenor, Cristi Chivu. Numirea românului, confirmată oficial pe 9 iunie, a adus un suflu nou în vestiarul "nerazzurrilor", iar fundașul olandez a ținut să sublinieze acest lucru.



"S-a văzut deja că Chivu este un antrenor excelent, cu un staff foarte bun. Se vor schimba anumite lucruri și este important pentru noi să primim energie și idei noi", a spus Dumfries pentru Gazzetta dello Sport.



Olandezul a adăugat că primele săptămâni sub comanda fostului mare fundaș au fost pozitive: "Primele două săptămâni au mers bine și vrem să continuăm pe aceeași linie în această competiție frumoasă (n.r - Campionatul Mondial al Cluburilor)" .



"Plecarea lui Inzaghi, ca despărțirea de o familie"



Dumfries a comentat și despre despărțirea de Simone Inzaghi, tehnicianul sub care a evoluat în toți cei patru ani petrecuți la Milano și cu care a jucat o finală de Liga Campionilor.



"A fost foarte dificil pentru mine și pentru toți, eram legați de el. Am sosit la Inter odată cu Inzaghi, tot ce am construit aici a fost cu el. Timp de patru ani am fost ca o familie", a zis fundașul.



Acesta a încheiat, însă, pe un ton optimist, privind spre viitorul cu antrenorul român: "Este sfârșitul unui ciclu, dar viața merge înainte. Mă bucur că și-a găsit o nouă aventură, dar și noi avem un nou mare antrenor pentru care să luptăm".



Din 18 februarie 2025 şi până la finalul sezonului recent încheiat, Chivu a antrenat-o pe Parma, formaţie pe care a reuşit să o salveze de la retrogradare.