Planul nebun prin care REAL MADRID va obtine 200 de milioane de euro in aceasta vara! Ce vor face "Los Blancos"

Toate cluburile din Europa simt efectele financiare ale crizei generate de coronavirus.

Pana in acest moment s-au facut doar cateva transferuri pe batranul continent, transferuri precum : Timo Werner, Leroy Sane, Achraf Hakimi. Niciunul dintre ei nu a depasit 70 de milioane.

Real Madrid a obtinut deja bani din vanzarea lui Javi Sanchez la Real Valladolid si Hakimi la Inter Milano.

Madrilenii vor sa transfere jucatori in aceasta vara, dar clubul isi doreste mai mult sa economiseasca bani. De fapt, consiliul lui Real Madrid viseaza sa economiseasca in aceasta vara 200 de milioane de euro.

Majoritatea acestor bani vor veni din vanzarea de jucatori. Gareth Bale, James Rodriguez, Brahim Diaz, Dani Ceballos si Mariano Diaz, cel mai probabil vor pleca, avand in vedere ca sansele lor de a juca sub comanda lui Zidane sunt limitate.

Niciunul dintre ei nu si-a gasit locul in echipa, sub comanda antrenorului francez, asa ca au sansa sa plece la un alt club. Problemele financiare vor depinde si de ce se va intampla cu suporterii. Fara fani pe stadion, spaniolii nu castiga bani, iar cel mai probabil, vom vedea oameni din nou pe arene in luna octombrie.

Real Madrid trebuie sa se pregateasca pentru ce va urma. Avand un lot de 38 de jucatori, ei vor incerca sa vanda in aceasta vara pentru a genera profit clubului.