"Dosarele X ale acestui campionat!" Catalanii au reactionat dur dupa ce Real Madrid a obtinut o noua victorie cu ajutorul VAR-ului!

Real Madrid ramane in fruntea clasamentului din La Liga dupa ce s-a impus pe terenul lui Athletic Bilbao cu 1-0 in urma unui penalty transformat de Ramos.

Lovitura de la 11 metri a fost acordata dupa consultarea VAR, arbitrii fiind inca o data indulgenti. Acest lucru i-a infuriat pe jurnalistii din Catalunya, care au comentat dur ajutorul pe care acestia il dau Realului in lupta pentru titlu. Publicatiile Diario Sport si Mundo Deportivo au scris ca penalty-ul a fost acordat prea usor, in timp ce, la o faza similara petrecuta in careul advers, arbitrii au procedat total diferit.

"Real Madrid isi continua povestea de dragoste cu VAR-ul. O noua victorie cu asistenta video in prim plan, dupa un penalty acordat la un contact intre Dani Garcia si Marcelo. O situatie identica a avut loc mai tarziu, la o faza in care Ramos l-a faultat in careu pe Raul Garcia. Aceste decizii par a deveni un 'dosar X' pentru acest campionat", au scris cei de la Mundo Deportivo.

"Toata lumea a vazut ce s-a intamplat in ultimele saptamani. In functie de ce echipa e angrenata se dau sau nu penalty-uri. Fiecare sa traga concluzia pe care o vrea" a declarat si jucatorul lui Bilbao, Iker Muniain la finalul partidei.

Gratie unor arbitraje indulgente, Real Madrid a reusit sa castige la limita ultimele doua partide din La Liga. Madrilenii sunt neinvinsi de la reluarea fotbalului si se afla la 7 puncte in fata Barcelonei, care urmeaza sa joace la Villareal.

In urma golurilor inscrise in ultimele etape, Sergio Ramos a devenit primul fundas cu 10 goluri marcate intr-un sezon din ultimii 26 de ani.