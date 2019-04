Revenire in FORTA pentru Ioan Becali! Contorleaza un club care a transferat jucatori de la Man United si Barcelona! Anunt de ultima ora

Impresarul se va ocupa de transferuri la una dintre echipele importante ale Estului.

Levski Sofia i-a dat mana libera la achizitii! Toate transferurile lui Levski vor fi facute prin intermediul lui Becali, anunta presa bulgara. Apropiat al fratilor Becali, fostul mijlocas Bogdan Patrascu a fost numit sef al departamentului de scouting. Impreuna cu cei doi impresari, Patrascu va coordona campania de achizitii din vara.

Ioan Becali e prieten apropiat al patronului de la Levski, Vasil Bojkov, care l-a si vizitat in penitenciar in perioada in care era inchis.

"A venit cu avionul privat la Baneasa, s-au dus nepotii mei cu Dragos Sarbu si l-au luat, l-au adus la Slobozia. Am vorbit la geam, ca aveam regim inchis. A fost o placere extraordinara. M-au intrebat daca am nevoie de bani, un milion, doua, trei", a spus Becali la Telekom Sport despre relatia cu Bojkov.

Levski a facut mai multe transferuri importante in ultimele sezoane. Pe langa aducerea fostului jucator de la Man United Gabriel Obertan, Levski i-a mai avut in lot pe Jordi Gomez, fost la Barcelona, Wigan sau Sunderland, dar si pe Jerson Cabral, trecut pe la Feyenoord, Twente si Bastia. Levski l-au avut antrenor pe Delio Rossi pana anul trecut.