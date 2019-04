Se bate cu un jucator de la Barcelona ca sa fie titular! Anuntul momentului pentru Ajax! Ce jucator vor pe postul lui Razvan Marin

Marin va ajunge la Ajax in vara in schimbul a 12 milioane de euro.

Mijlocasul roman va trebui sa-i ia locul pustiului De Jong, vandut cu aproape 90 de milioane de euro la Barcelona. Marin nu e singura lovitura pe care Ajax o pregateste la centrul terenului. Sport.es scrie ca olandezii incearca sa-l aduca si pe mijlocasul Carles Alena de la Barca sub forma de imprumut. Au existat mai multe runde de negocieri intre parti, insa pana acum catalanii nu au dat un raspuns final in ceea ce-l priveste pe fotbalistul produs in La Masia.



Alena, 21 de ani, a jucat 18 partide in toate competitiile in acest sezon la Barca.