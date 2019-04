RECORD batut de Suarez! Uruguayanul a scos un punct pentru Barcelona si a scris istorie in La Liga

Dupa 4-4 cu Villarreal, Luis Suarez a batut un nou record in La Liga.

Condusa cu scorul de 4-2 pana in minutul 90, Barcelona a reusit sa scoata un punct din intalnirea cu Villarreal, in cadrul etapei cu numarul 30. Messi si Suarez i-au salvat pe catalani in minutele 90, respectiv 90+3.

Cu acest prilej, Suarez a stabilit un nou record in campionatul Spaniei. Acesta a devenit cel mai bun marcator uruguayan din toate timpurile in La Liga.

Luis Suarez a ajuns la 129 de goluri marcate si l-a depasit pe Diego Forlan (128 de goluri). Atacantul Barcelonei a avut nevoie de doar 159 de meciuri pentru a bate acest record, in timp ce conationatul sau a evoluat in 240 de partide.

La mare distanta, pe locul 3, se afla Walter Pandiani cu 82 de goluri. Clasamentul este completat de catre Stuani cu 80 de goluri, Salazar cu 67 de goluri si Valverde cu 53 de goluri.

Daca va continua in Spania, in top mai poate intra Maxi Gomez, fotbalist in varsta de 22 de ani. Acesta a strans 28 de goluri pana in prezent.