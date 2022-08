Marcos Alonso (31 de ani), experimentatul fundaș de bandă stângă de la Chelsea, a intrat în ultimul an de contract cu gruparea londoneză, pentru care evoluează din 2016, și este principala țintă a Barcelonei pentru finalul perioadei de transferuri.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, transferul lui Alonso de la Chelsea la Barcelona a intrat în ”ultima fază”. Acesta va semna un contract valabil până în 2025 cu echipa de pe Camp Nou.

