Cine poate fi noul presedinte al Barcelonei si de ce nu mai candideaza Josep Bartomeu! Analiza COMPLETA

Dupa o domnie cu rezultate destul de slabe, Josep Bartomeu va parasi fotoliul de presedinte al FC Barcelona.

In 2021, clubul catalan va organiza alegerile pentru a-si desemna cel de-al 14-lea presedinte din istorie, iar Bartomeu a decis sa nu isi depuna candidatura, dupa ce a fost aspru criticat de catre suporteri pentru modul in care a evoluat clubul sub conducerea sa. De altfel, argumentele fanilor nu sunt deloc de ignorat, pentru ca performantele echipei nu au fost la cel mai inalt nivel, transferurile au lasat de dorit, iar pe banca tehnica a fost o continua instabilitate de la plecarea lui Luis Enrique. Fost jucator atat al Barcelonei, cat si al Realului, Enrique a fost managerul catalanilor pret de trei sezoane si a reusit sa aduca pe Camp Nou toate trofeele posibile. Cu el pe banca, Barca a castigat doua titluri in La Liga, trei trofee Copa Del Rey, o supercupa, campionatul mondial al cluburilor, supercupa Europei si, cel mai important, mult ravnitul trofeu Champions League.



Conjunctura nefavorabila si lipsa de viziune



Chiar si asa, tehnicianul spaniol parasea clubul la finalul sezonului 2016-2017, asta dupa ce nu reusea decat o clasarea in locul doi in campionat si un sfert de finala in Champions League. In sferturi era Barcelona eliminata si cu un sezon inainte si, dupa ani in care fusesera cosmarul rivalilor de la Real Madrid, catalanii erau nevoiti sa asiste la gloria europeana a galacticilor. In ambele sezoane in care Barca a iesit in sferturi, Real reusea sa isi adjudece trofeul si sa devina din nou clubul numarul 1 din Europa. Nemultumirea celor de la Barcelona a condus la despartirea de Luis Enrique, care a fost inlocuit cu Ernesto Valverde in vara lui 2017.



Sub conducerea celui care a realizat performante excelente cu Athletic Bilbao, intre 2013 si 2017, Barcelona spera sa se impuna din nou in Champions League si sa opreasca dominatia Realului. Numai ca primul sezon a fost unul esuat, pentru ca Barca a fost eliminata tot in sferturi, de AS Roma. Chiar daca se impunea cu 4-1 acasa, in prima mansa, Barca se vedea eliminata dupa ce pierdea cu 3-0 pe Olimpico. Mai mult decat atat, competitia avea sa fie castigata tot de catre cei de la Real Madrid, care ajungeau la al treilea trofeu consecutiv si faceau succesele interne ale catalanilor sa nu conteze prea mult in ochii fanilor. Aceasta permanenta inferioritate in Champions League fata de marea rivala i-a facut pe multi dintre fanii Barcelonei sa nu aiba incredere in Valverde si sa aiba dificultati in a identifica un viitor prea roz sub conducerea antrenorului venit din Tara Bascilor.

In urmatorul sezon, Champions League avea sa aduca o noua deceptie pentru suporterii blau-grana. Echipa lor era eliminata de Liverpool in semifinale, chiar daca se impunea in prima mansa cu 3-0, pe propriul stadion. Pentru fanii Barcelonei, cele doua dezamagiri traite cu Valverde intr-un timp atat de scurt au fost resimtite puternic, in conditiile in care la ultimul sezon cu Enrique echipa lor reusea revenirea de poveste contra PSG-ului. Aceasta transformare a creat tot mai multa tensiune si, desi a reusit sa castige titlul in sezonul trecut si sa inceapa si actuala stagiune la Barcelona, Valverde si-a pierdut postul in ianuarie si a fost inlocuit cu Quiquie Setien. Conducerea Barcelonei nu doar ca nu le facea pe plac nemultumitilor deja existenti, dar reusea sa intoarca impotriva sa si suporterii care erau de acord cu demiterea lui Valverde.

Lipsa de directie si a unor decizii inspirate



Pe langa cei care doreau indepartarea lui Valverde, exista o alta categorie de fani ai Barcelonei care au considera ca clubul are probleme mai mari decat banca tehnica. Acestia apreciau reusitele interne ale celui care le adusese doua titluri consecutive in La Liga si considerau ca vinovati pentru esecurile europene ale clubului sunt chiar cei din conducerea acestuia. In frunte cu Bartomeu, conducerea Barcelonei era acuzata de lipsa unor transferuri inspirate si de incapacitatea de a mai atrage superstarurile Europei.

Barcelona nu a gasit, sub conducerea actualului sau presedinte, reteta succesului pe piata transferurilor. Aducerea lui Griezmann de la Atletico Madrid a fost facuta mult mai tarziu decat se dorea, iar incercarile de a gasi un inlocuitor pentru Neymar, plecat in 2017 la PSG au esuat constant. Astfel, politica de transferuri a clubului a fost in permanenta criticata de catre suporteri, care n-au gasit antrenorul drept principal vinovat pentru esecuri, ci incapacitatea conducerii de a aduce jucatorii ceruti de manageri. De asemenea, Barca nu a reusit sa inlocuiasca cu brio nici oamenii precum Iniesta sau Xavi. Pe langa politica slaba de achizitii, Barca nu a mai produs nici superstaruri promovate de la La Masia. Totusi, desi a fost de multi considerat nevinovat pentru situatia clubului, Ernesto Valverde a fost cel care a trebuit sa plece.

Anuntul a fost facut intr-un moment in care echipa era in saisprezecimile Champions League si pe primul loc in campionat. Inlocuitorul lui Valverde a fost un fost tehnician de la Betis Sevilla, Quique Setien. Fara experienta la un asemenea nivel si cu o varsta destul de inaintata (61 de ani), Setien era primit cu scepticism de catre majoritatea fanilor catalani. Barca inca se afla in lupta pentru titlu si Champions League, dar fanii nu sunt convinsi ca echipa este pe drumul cel bun. Asa ca presedintele Bartomeu nu va mai continua la Barcelona si din 2021, pentru ca el nu va mai candida la aceste alegeri.

Barcelona are o lunga traditie in ceea ce priveste importanta suporterilor ca factor de decizie in existenta clubului. Acestia sunt organizati intr-un sistem de tip socios si isi aleg in mod democratic presedintele. Nemultumirile din cadrul comunitatii sunt foarte importante si joaca un rol decisiv la alegeri. Bartomeu stie ca nu a reusit sa duca echipa pe un drum care sa nu nasca tensiuni, asa ca nu mai doreste inca un mandat.

Cine candideaza in 2021



Unul dintre cei despre care se spune ca doresc sa fie presedintele Barcei incepand cu 2021 este Joan Laporta, care si-a anuntat intentia de a candida inca din 2018. Politicianul catalan a mai condus clubul intre 2003 si 2010, perioada in care a adus pe Camp Nou opt trofee interne, dintre care patru campionate, doua Ligi ale Campionilor, o Supercupa a Europei si un trofeu de campioana la Campionatul Mondial al Cluburilor. Laporta este cel care l-a numit manager pe Pep Guardiola, cel care a creat o adevarata dinastie la Barcelona si a influentat enorm prin stilul de joc si succesele nationalei Spaniei din perioada 2008-2012.

Laporta are, asadar, cateva argumente solide care sa il recomande ca fiind omul potrivit pentru a aduce noi ani de glorie pe Camp Nou. Numai ca exista in memoria catalanilor si plecarea sa, venita in urma unui vot al membrilor de seama socios. Rezultatele slabe si stilul dificil de a conduce au provocat multa nemultumire in randul membrilor socios. Totusi, rezultatul votului nu era decisiv ci punea doar presiunea de a demisiona pe umerii lui Laporta, care avea sa refuze sa faca acest gest pana cand un numar important de oameni din conducerea clubului au plecat in semn de protest.

Doar in vara lui 2010 avea Barcelona sa aiba un nou presedinte, ales in urma alegerilor. Sandro Rosell il inlocuia pe Laporta si, desi avea rezultate bune, pleca atunci cand era subiect al unei investigatii a statului spaniol cu privire la aducerea lui Neymar. Rosell era banuit ca ar fi sustras 57 de milioane de euro, acuzatii care s-au dovedit a fi fondate, iar fostul presedinte al Barcei era condamnat la inchisoare in 2017. Imediat dupa plecarea sa, a inceput era Bartomeu. Asadar, Laporta poate argumenta ca cei ce l-au urmat nu au reusit sa ridice clubul la nivelul la care il adusese el, deci are o sansa foarte buna la alegerile din 2021. Asta daca decide sa candideze oficial, pentru ca inca nu si-a depus candidatura.

Un alt potential viitor presedinte pentru Barca este Victor Font. De altfel, acesta este si singurul om care si-a depus oficial candidatura. Personalitate care a atras respectul multor membri importanti ai clubului, Font se bucura si de sustinerea lui Xavi Hernandez, cel care s-a aflat in carti pentru preluarea postului de antrenor atunci cand s-a decis inlocuirea lui Valverde. Font vine cu o viziune care are in vedere evolutia clubului in perspectiva retragerii lui Messi si propune rezolvarea problemelor economice ale clubului, dar si crearea unei noi generatii care sa conduca echipa spre succes in urmatorii ani.

Strategia sa vizeaza mai mult reglarea clubului din punct de vedere economic, asa ca este posibil ca propunerile lui Laporta sa fie primite cu mai mult optimism in randul fanilor care viseaza la performante grandioase, in cazul in care zvonurile privind candidatura lui Laporta se vor adeveri. Font are si un slogan care subliniaza viziunea sa orientata spre anul 2030. ”Si al futur”, adica ”Da viitorului” este sloganul care ii defineste candidatura si prin care spera sa castige cat mai multi socios.

Ramane de vazut daca Laporta va anunta ca o sa candideze sau daca vor aparea alti doritori. Deocamdata, Victor Font este singurul care are un program clar, sustinere din partea unei legende si dreptul oficial de a candida la alegeri.