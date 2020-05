"Asta este diferenta dintre Messi si Maradona!" Un fost jucator al Barcelonei a ales ZEUL SUPREM al fotbalului dintre cei doi argentinieni

Leo Messi este comparat des cu Diego Maradona, insa dezavantajul capitanului Barcelonei in fata legendei argentiniene este lipsa unui titlu mondial.

Pentru sarbatorirea a 14 ani de la seara magica de la Paris, cand Barcelona a invins-o pe Arsenal in finala Champions League si a cucerit pentru a doua oara titlul, unul dintre jucatorii acelui lot a trimis o scrisoare fanilor gruparii blaugrana.

Edmilson isi aminteste de trofeu cu multa bucurie si vorbeste despre Leo Messi, comparandu-l cu Diego Maradona.

"Il vedeam pe Messi diferit de atunci. Era un tip extrem de puternic mental si avea o calitate pe care am vazut-o in foarte putine locuri. Cand am ajuns la Barca si am vazut un tanar de 17 ani care se antrena cu noi, cu modul acela de a controla mingea...

Messi este comparat cu alti jucatori mari. Fiecare jucator are momentul lui, generatia sa...Insa atunci cand un jucator domina totul pentru atat de mult timp, el este cel care este diferit de restul. Leo este mare de mai bine de 10 ani, ca Pele, insa altii precum Maradona au fost la un nivel inalt 3-4 ani. Aici este diferenta dintre el si Messi", a spus Edmilson.

Edmilson a ajuns la Barcelona in sezonul 2004/2005 si a jucat in tricoul blaugrana pana in sezonul 2007/2008. Brazilianul a plecat odata cu Frank Rijkaard de la echipa. In cele 4 sezoane, fostul jucator a castigat un trofeu Champions League, doua titluri de campion si doua SuperCupe ale Spaniei.

Sursa foto: goal.com.