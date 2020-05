Leo Messi nu prinde top 3! Care sunt cei mai influenti oameni din fotbalul mondial

France Football a realizat un Top 50 al celor mai influente personaje din fotbalul mondial, ierarhie care cuprinde cateva surprize.

Astfel, chiar daca are miliarde de admiratori la nivel planetar si e considerat de multi cel mai valoros fotbalist din toate timpurile, argentinianul Leo Messi nu prinde podiumul la capitolul influenta.



In schimb, marele rival al sud-americanului, portughezul Cristiano Ronaldo, a prins pozitia a doua in acest top. CR7 il depaseste clar pe Messi la popularitate, lusitanul fiind sportivul cu cei mai numerosi fani pe retelele de socializare.

Insa cine e primul in ancheta France Football, daca nu Messi sau Ronaldo? Ei bine, onoarea ii revine afaceristului Nasser Al-Khelaifi, care conduce, printre altele, echipa de fotbal Paris Saint-Germain.



Cu o avere incomensurabila si cu numeroase ”legaturi” pe toate planurile, magnatul din Qatar e inca o dovada a faptului ca nu poti sa faci nimic fara bani in sportul-rege.

Oarecum surprinzator, dupa Al-Khelaifi si Ronaldo, dar inaintea lui Messi, se plaseaza presedintele FIFA, este vorba despre elvetianul Gianni Infantino, aflat deja la al doilea mandat in fruntea forului mondial.